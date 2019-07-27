女企業家稱發明「邦尼特帽」　黑人怒：我老祖宗老早就在戴了

▲ 林登伯格創立的睡帽公司「NiteCap」遭批評文化挪用。（圖／翻攝自NiteCap官網，下同。）

實習記者許祐誠／綜合報導

加拿大企業家林登博（Sarah Marantz Lindenberg）創立睡帽公司「NiteCap」，在一次訪談中竟暗示價格98元加幣（約新台幣2314元）的真絲邦尼特帽是她「發明」，結果引發許多網友痛批文化挪用（Cultural Appropriation），笑說只不過是5美元（約新台幣155元）商品的「高檔版」。更有非裔社群怒轟「我老祖宗老早就在戴了！」

據雜誌Complex報導，林登伯格在接受《時尚》雜誌（Fashion）採訪時表示，她在為婚禮做準備時冒出一道想法，「就像許多新娘一樣，希望婚禮一切完美，但我的皮膚爆發了，頭髮也非常長」，當時皮膚科醫生建議她睡覺時把頭髮向上拉，另一名醫生則建議她穿戴真絲頭巾。她表示，她的靈感來自於「豐富的裹髮歷史」，但文章內沒有提及邦尼特帽在黑人文化中的起源。

▲ NiteCap的商品有黑色、深藍、粉紅和米色四種顏色。

這篇文章曝光後，林登伯格很快地招來許多批評，許多網友紛紛怒斥她「不尊重文化」、「『發明』之外也要多看書」、「黑人早已穿戴邦尼特帽數十年了」、「一個白人婦女發明帽子的事實，將會是未來十年的笑話」、「這個女人在說甚麼，早有類似的產品存在，她發現帽子就像哥倫布發現美國一樣」。還有網友在推特貼上美國廢奴主義者哈莉特·塔布曼（Harriet Tubman）的照片，並表示「這是她在100年前拍的照片」。

To the white woman who claims she created the silk bonnet, Sarah Marantz, here is a picture of Harriet Tubman in her's more than 100 years ago.



They'd hate to see it lmaoo pic.twitter.com/fb0jq287wO — Jailain (@jailainhollon) July 24, 2019

就連專門製作黑人時尚文化的雜誌MadameNoire也撰文批評，不是說只有黑人女性可以在這個空間發揮作用，然而，如果忽略時尚的靈感和歷史引文出處，視同於從根本抹去黑人文化，同時帶來和主流文化之間的細微差異。

對於失言引起的廣大批評浪潮，林登伯格在IG上發布道歉文表示，她之所以會創立NiteCap，是因為她正在尋找外表和功能符合個人需求的產品，重要的是，商品都是在加拿大本地生產，採用天然材料製成。在此過程中，我未能把商品和廣大歷史背景聯繫一塊，對於那些受傷的人，我們會尊重和頃聽他們的想法，並致力於尊重裹髮的歷史意義。