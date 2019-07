法徵「數位服務稅」衝擊美企　川普暗示下個戰場：美國紅酒比法國好

▲美國總統川普稱法國總統馬克宏「愚蠢」。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)日前提出,已有對全球科技企業課稅的計畫,當中有許多美國公司如臉書和蘋果。對此,美國總統川普不諱言地抨擊他這是「愚蠢之舉」,並強調美國會在短時間內採取報復手段,「我總是說,美國的紅酒比法國的還要好。」

綜合外電報導,法國國民議會一周前通過醞釀數月的《數位服務稅》(DST)法案,並交由參議院於26日正式通過,將會對谷歌(Google)、蘋果(Apple)、臉書(Facebook)及亞馬遜(Amazon)等全球知名的科技公司課徵新的稅收項目。

川普強調,馬克宏的舉動是出於愚蠢(foolishness),「法國要對我們偉大的美國科技巨頭們課徵數位稅,如果有任何人想對他們開徵稅收,那應該是他們自己的國家,美國。」他指出,美國很快會採取實質性的報復,並把矛頭指向能夠讓法國備感威脅的商品─紅酒。

事實是,美國是全世界最大的葡萄酒消費國,也是第一大進口國,而其中許多進口紅酒的原產地都是來自法國。法國財政部長勒邁爾(Bruno Le Maire)26日回應,法國會繼續執行計畫,「對企業課徵數位稅是一項挑戰,影響我們所有人。」

法國政府也不滿川普的威脅,認為這些全球性的大公司總部並不設在法國,又繳了很少甚至是沒有繳稅。

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!