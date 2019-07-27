法徵「數位服務稅」衝擊美企　川普暗示下個戰場：美國紅酒比法國好

▲美國總統川普稱法國總統馬克宏「愚蠢」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前提出，已有對全球科技企業課稅的計畫，當中有許多美國公司如臉書和蘋果。對此，美國總統川普不諱言地抨擊他這是「愚蠢之舉」，並強調美國會在短時間內採取報復手段，「我總是說，美國的紅酒比法國的還要好。」

綜合外電報導，法國國民議會一周前通過醞釀數月的《數位服務稅》（DST）法案，並交由參議院於26日正式通過，將會對谷歌（Google）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）及亞馬遜（Amazon）等全球知名的科技公司課徵新的稅收項目。

川普強調，馬克宏的舉動是出於愚蠢（foolishness），「法國要對我們偉大的美國科技巨頭們課徵數位稅，如果有任何人想對他們開徵稅收，那應該是他們自己的國家，美國。」他指出，美國很快會採取實質性的報復，並把矛頭指向能夠讓法國備感威脅的商品─紅酒。

事實是，美國是全世界最大的葡萄酒消費國，也是第一大進口國，而其中許多進口紅酒的原產地都是來自法國。法國財政部長勒邁爾（Bruno Le Maire）26日回應，法國會繼續執行計畫，「對企業課徵數位稅是一項挑戰，影響我們所有人。」

法國政府也不滿川普的威脅，認為這些全球性的大公司總部並不設在法國，又繳了很少甚至是沒有繳稅。