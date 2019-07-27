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一國兩制？前閣揆：總統府買菸是「超購」　平民就變「走私」

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▲▼蔡英文機場發表「自由民主永續之旅」返國談話。（圖／攝影中心攝）

▲總統蔡英文於機場發表「自由民主永續之旅」返國談話，未料沒多久之後就爆發國安人員走私菸事件。（資料照／攝影中心攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統蔡英文出訪勤務走私10009條條香菸，牽涉人員都還在調查中，但外界總統府質疑企圖以政治操作掩蓋事實。對此，前行政院長張善政表示，總統府高官們以及民進黨的華航酬庸集團卻完美切割卸責，實在是荒唐至極，蔡英文就像業界的慣老闆。

張善政表示，走私菸案發生至今，總統府所呈現的就是嚴律下屬，寬待高官，把所有過失都推給公務員，但總統府高官們以及民進黨的華航酬庸集團卻完美切割卸責，實在是荒唐至極，蔡英文就像業界的慣老闆，明明主管能力差頻頻出錯，卻有老闆罩，讓責任過失都推給員工收拾承擔。

此外，張善政說，總統府明明派車載菸，卻推託不知情，那為何總統府的車要去載不是總統府買的菸？蔡英文和陳菊要不要出來說清楚？

「蔡英文妳自詡為國際貿易法專家，但卻知法玩法」，張善政說，走私菸案已經不需要再用法律及名詞解釋過度包裝了，走私的這10009條菸就是總統府及民進黨酬庸集團貪汙腐化的證據，憑什麼總統府做官的走私一萬條菸就是超購，平民百姓多帶一條就是走私？

張善政強調，這件事情非同小可，在這個共犯結構裡，除了總統府之外，華航居然是由一批不懂飛安、不懂進口法規的酬庸擔任要職，這就是民進黨的「台灣價值」？難道要等到發生飛安事故時再來究責嗎？人命及國安你們這些酬庸賠得起嗎？我不敢自言正義，但蔡英文卻親自示範何謂一國兩制- 只要遇到自己人，法律就轉彎，還談何國家安全？

ET快訊
總統專機7年賣3.6萬條菸　馬政府2訂單失蹤
前閣揆：總統府買菸是「超購」　平民就變「走私」

關鍵字：蔡英文,總統府,國安局,華航,免稅,,吳宗憲,黃國昌

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