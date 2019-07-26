蔡英文走訪大甲「烙台語」：再給我4年，讓台灣脫胎換骨！

▲蔡英文走訪台中大甲，「烙台語」與鄉親打招呼。（圖／記者鄧木卿攝）



記者柯振中／綜合報導

總統蔡英文26日在立法院副院長蔡其昌等人的陪同下，前往台中大甲龍泉社區參加座談會，與眾多支持者見面，她在致詞時用台語喊話，希望人民再給她4年，會讓國家脫胎換骨。值得一提的是，蔡英文的人氣不受私菸風波影響，到場後當地鄉親紛紛高喊「凍蒜」。

蔡英文26日在蔡其昌等人的陪同下前往台中，參加大甲區龍泉里活動中心舉行的座談會。蔡英文到場後，現場民眾立刻高喊「凍蒜」，甚至送出代表「包中」的包子、粽子表示祝福。

蔡英文在座談會上用台語向當地民眾打招呼。她指出，台灣目前沒有口蹄疫，是蔡政府3年多來的努力；民進黨去年的選舉失利，是因為施政成績尚未明朗，有些事情仍有改進空間，但現在已經進行調整。

▲蔡英文說，前政府做不到的事情，蔡政府做到了。（圖／記者陶本和攝）



蔡英文喊話，新政府上任後，施行的政策需要時間發酵，3年多來，政府的施政滿意度漸升，減稅政策也得到正面回響，證明了蔡政府做到了以前做不到的事。

此外，蔡英文強調，2020大選關係到台灣的未來，台灣的自由、民主世界聞名，要是2020大選守不住，民主自由也會失守。她承諾，自己將堅守台灣的民主、主權，也希望人民能夠與她站在同一陣線。