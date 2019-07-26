走私菸案狂推前朝　蔣萬安怒：臉皮之厚「令人嘆為觀止」

▲總統蔡英文於機場發表「自由民主永續之旅」返國談話，未料沒多久之後就爆發國安人員走私菸事件。（資料照／攝影中心攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統蔡英文出訪勤務走私10009條條香菸，全案已進入司法程序。國民黨立委蔣萬安26日在臉書表示，蔡政府想以「超買」遮掩走私的事實，以「陋習」推給前朝來轉移焦點，蔡政府臉皮之厚，令人嘆為觀止。

蔣萬安表示，以「昨天才說難以接受，今天定調超買訂購，真是夠了」破題在臉書撰文表示，走私菸爆發已經五天，交通部對華航推諉卸責的說法毫無辦法，今天總統府召開記者會，定調本件是「超量訂購」免稅菸品、「積習已久」的嚴重違失，想以「超買」遮掩走私的事實，以「陋習」推給前朝來轉移焦點，蔡政府臉皮之厚，令人嘆為觀止。



蔣萬安指出，政府機關對於外界的諸多質疑，不是毫無回應、就是一問三不知；蔡英文到現在只對外交人員努力「被失焦」表達歉意，卻仍不願對整起貪腐弊案對國人說一句抱歉；難道定調為「超買訂購」就能掩飾違法走私、沒有貪污的事實嗎？檢調還在調查中，直接定調「超買訂購」，是想暗示檢調？還是干預司法？



蔣萬安說，民進黨執政的氛圍下，上行下效，關係比能力還重要，提拔下屬加官晉爵，縱容派系卡位攬權，上下交相賊的結果，這次爆發「超買」驚人的一萬零九條煙，這豈是用「陋習」、「積習已久」就能一語帶過、推得一乾二淨？這次案件除了要追查真相、杜絕未來可能發生的弊端；國家安全是否確保無虞？才是最令人憂心的。

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