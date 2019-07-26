美國會計畫限制華為「專利權」　陸商務部「8字回應」：荒謬！

▲ 華為風波越演越烈。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

有美國議員近日提出議案，要求不允許保護華為公司的專利權。大陸商務部新聞發言人高峰昨（25）日表示，「如果美方一方面要求中國加大對美國企業知識產權的保護力度，另一方面又拒絕給予中國企業知識產權應有的保護，這將是典型的『雙重標準，自相矛盾』，希望美國不要讓這種荒謬的法案繼續推進下去。」

復旦大學國際政治系副教授沈逸對此提出看法，認為這實際上破壞的是美國企業的利益，而美國國會此舉是為了在貿易問題上，加大其在白宮面前的存在感，是美國政治的一種內鬥形式。「這項法案通過的機率不大，美國國會有這種行為，充分說明中國要在經貿摩擦問題上做好『持久性』、『延續性』的心理準備。」

▼大陸商務部新聞發言人高峰。（圖／翻攝大陸商務部官網）

也有記者提問，華為能否脫離美國貿易「黑名單」是否為新一輪中美貿易談判的重點？高峰指出，一段時間以來，美方以所謂的「國家安全」為由，加大了對中國企業赴美投資的審查力度，肆意擴大審查的範圍，客觀上限制了中國企業對美投資。

他也說，美方濫用國家安全審查，給美國的投資環境帶來了較大的不確定、不穩定性，嚴重影響了包括中國企業在內的各國投資者對美國投資的信心。「美方曾經多次表示，歡迎來自中國的投資，我們認為，這種表態不應僅僅停留在口頭上。」高峰敦促美方落實承諾，停止動用國家力量打壓中國企業的錯誤做法。