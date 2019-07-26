被川普叫「邪惡王子」　任正非：你看我像不像魔王？

▲孟晚舟（左）、任正非（右）。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

川普曾把華為或者把創始人任正非形容成「邪惡王子」。對此，任正非日前接受採訪時笑答，「現在你看見我了，覺得我像不像『魔王』？」當被問及為什麼孟晚舟事件後不同以往地頻繁與媒體溝通時，任正非回應，「美國說什麼大家都容易相信，讓華為承受負面壓力過大，所以自己有責任出來多講一講。」

任正非7月18日接受義大利媒體的採訪時指出，「自從發生溫哥華事件，美國在紐約東區法院起訴我們，再後來把我們納入實體清單；國際媒體對華為幾乎都是負面報導，因為他們對華為帶有一種成見。」

他認為，「我有責任在危難時刻站出來多講話，把烏雲抹去，透出一點光來，所以現在天不是完全的黑色了；目前大概有30%的媒體報導比較有利我們，還有70%的報導比較負面。」

任正非強調，「我也不只是為了救我的女兒，也為了救我們公司，所以要挺身而出。」

還有媒體詢問，「4G出現時並不記得有人討論過安全問題，為什麼5G就帶來如此大的關於網路安全的擔憂？」任正非回應，「因為美國在3G、4G上有一定地位，但5G是以華為為領導，有些人一時接受不了；我們有沒有後門，可以經過你們嚴格審查。」

他還反問，「我們在美國沒有網路，也不打算將5G賣給它，怎麼會危害美國國家安全呢，不知道美國這麼著急做什麼呢？」