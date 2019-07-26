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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

FedEx運華為包裹到美「失誤論」不符事實！還涉滯留逾百快件

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▲FedEx在進博會上。（圖／達志影像／美聯社）

▲FedEx在進博會上。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家有關部門近日對聯邦快遞公司（FedEx）未按名址投遞快件案調查發現，該公司關於將涉及華為的快件轉至美國是「誤操作」的說法與事實不符，此外，調查也發現，聯邦快遞公司涉嫌滯留超過百件有關華為公司進境的快件。

「新華視點」微博於26日發佈，相關調查除了上述的進展，還發現聯邦快遞其他的違法違規線索。微博強調，「大陸國家有關部門將秉持全面、客觀、公正的原則，繼續依法深入開展調查工作。」

▲▼華為。（圖／記者邱倢芯攝）

▲華為。（圖／記者邱倢芯攝）

美國聯邦快遞近來連續發生兩起有關華為產品的「誤投」事件，先是在日前發生把兩個從日本寄往大陸華為的包裹「誤寄」到美國，FedEx為此於今年6月1日在官網發表聲明強調，該公司重視在中國的業務，與華為和所有在中國的客戶的關係都很重要，會全力配合管理方面的調查。大陸官方則宣佈，決定對聯邦快遞立案調查。

之後又發生美國雜誌PC Magazine首席分析師塞根（Sascha Segan）在6月21日在推特發文，該公司一部本應從倫敦寄往美國的華為手機被聯邦快遞（FedEx）退回，原本他所得到的答覆是，由於美方將華為及其子公司列入「實體清單」，因此不接受華為的投遞，但22日對方說法又變成手機是被「錯誤地退回」。

►►我們不是好欺負的！環時：中方調查FedEx是負責理性之舉

►►陸有關部門決定立案調查FedEx：嚴重損害用戶合法權益

►►FedEx退回華為手機：因美「實體清單」　隔天秒道歉認錯誤

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關鍵字：聯邦快遞,FedEx,華為

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