華為2018年收入達到1090億美元！　任正非：賺的太多了

▲華為2018年收入達到1090億美元。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國《財富》雜誌日前發布2019年世界500強榜單。華為排名提升11位到61名，2018年收入達到1090億美元，超過大陸明星公司阿里巴巴、騰訊收入總和。創始人任正非在今年5月接受採訪時表示，「華為賺的錢太多了。」他還認為，華為對於戰略的投入不夠，「我們戰略投入多一點，今天的困難就少一點。」

據《財富中文網》報導，按照利潤而言，華為2018年為89.5億美元、阿里巴巴為130.9億美元、騰訊則為119億美元。就利潤率而言，華為8%、阿里巴巴23%、騰訊25%。簡單來說，華為利潤率不及互聯網公司一半。阿里巴巴與騰訊分列榜單的第182位與237位，收入分別為561億美元和472.7億美元。

任正非今年6月接受美國媒體採訪時預測，華為在2019年有可能面臨營收下降300億美元的挑戰。不久他又補充，「我看到我們（華為營收）還在增長20%，只是預測會出現下降，但是年底會出現什麼情況還不肯定，只不過300億美元的下降也是很小很小的事情。」 他還強調，目前華為消費者業務在海外市場的表現已經在回升。

此外，今年世界500強排行榜中，蘋果（Apple ）（11位）和三星電子（Samsung）（15位）在科技公司中排名最高。在研發投入方面，華為（1015億美元）高於蘋果，略低於三星（1060億美元）。