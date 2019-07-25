影／彰化再爆禽流感　這次換「蛋中雞」再撲殺7,756隻土雞

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣動物防疫所，22日接獲大城鄉1處「蛋中雞」場通報，其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，25日經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於25日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺7,756隻土雞。

▲大城鄉1處蛋中雞場爆發禽流感，撲殺7,756隻土雞。（圖／彰化動物防疫所提供，下同）

▲蛋中雞場土雞異常死亡。

動物防疫所呼籲未來一週受偏南風至西南風影響，天氣仍屬悶熱，中南部地區有零星短暫陣雨，家禽易因「熱緊迫」（heat stress）導致免疫力下降而增加罹病的機會，養禽業者應落實場區各項生物安全措施，適時調整禽舍通風設備，以避免家禽重要疾病的發生。

▲動防所到場消毒。

彰化縣動物防疫所於月初針對大城鄉、芳苑鄉、二林鎮及竹塘鄉禽流感疫情高風險區域之所有養禽戶發放消毒藥品，並持續派出消毒車，於該等養畜禽場周邊環境加強消毒工作，以減少環境中病原。

▲將雞隻撲殺裝袋。

所長董孟治籲請轄內養禽戶應自主加強養禽場內消毒工作，以有效減少環境中之病原量，降低禽流感疫情發生之風險，相關產業從業人員應持續加強各項生物安全措施以及人員、車輛管制，嚴禁閒雜人車等進出禽舍；於禽舍出入口設置消毒踏槽；進入禽舍工作前應先換穿工作衣、鞋；每日自主觀察場內養禽場健康情形，若有異常警訊，請立即通報動物防疫所協助處理，並配合動物防疫所進行必要採樣監測工作，以即時發現可疑病例，妥善處置。

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