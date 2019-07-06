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史上最貴土雞！　男偷雞偷菜刀還搶警察槍　法院判罰27萬

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雞。（圖／達志／示意圖）

男子偷土雞偷菜刀還打算搶警槍，遭法院重判。（圖／達志／示意圖）

記者李忠憲／台中報導

雞沒吃到卻要倒賠27萬！男子黃正義想吃雞，跑去雞舍偷一隻土雞，連宰殺菜刀都用偷的，遇上盤查員警竟還作勢奪槍，遭壓制送辦。黃男雖坦認犯行，但台中地院認為他「藐視員警公權力」，不應輕縱，依竊盜、妨害公務等罪判拘役120日及5月徒刑，折算易科罰金得付27萬元，堪稱最貴的土雞。

判決書指出，男子黃正義2019年4月18日凌晨5點多開車外出打算偷雞，開到石岡區豐勢路1巷某農地旁的雞舍，見四下無人，用不詳工具破壞雞舍鎖頭，偷取葉姓男子飼養的一隻土雞，放上車上。

黃男一不做二不休，開車在周邊找尋宰殺土雞工具，發現蔡姓男子住家門外放有刀具，便下車拿走2把菜刀及1把剪刀。他正準備離開時，剛好蔡男走出家門，發現刀子都不見了，質問他是否偷東西。黃男不滿，先罵三字經，上車後又倒車作勢要撞走路的蔡男，接著開車離開，又開回雞舍附近。

恰巧東勢警分局土牛派出所曾姓及范姓2員警因接獲發生竊案到場，2警發現黃男形跡可疑，上前盤查。黃男竟假意配合，還將手搭在曾員肩膀上，接著竟試圖奪走曾員配槍，雙方因此發生拉扯。黃男隨後遭警方當場壓制，並在車上找出被偷的土雞及菜刀、剪刀。黃男坦認犯行，遭警方依法送辦。

法官認為，黃男素行不佳，又犯下本案，實屬可議，其未能尊重依法執行職務員警，竟打算奪取警員配槍，對依法執行職務公務員施暴，藐視員警公權力，也侵害公務員人身安全，其此部分犯罪手段及情節實屬嚴重，不應輕縱。最後，2個竊盜罪判拘役90日，恐嚇罪判拘役50日，拘役部分應執行120日；妨害公務罪判5月徒刑，皆可易科罰金。

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關鍵字：竊盜,土雞,菜刀,搶槍,妨害公務,警察,台中地院

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