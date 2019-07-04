驚！7天連3爆　彰化大城土雞場感染禽流感共撲殺近6萬隻　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣土雞場連環爆！彰化縣大城鄉1土雞場確診為H5N2亞型高病原性禽流感，4日進行撲殺清場消毒工作，撲殺1萬5,189隻土雞，這也是本周以來在大城鄉發生的第3起，引起動防所的高度警戒，預計從10日起針對竹塘、二林、芳苑及大城等4鄉鎮進行消毒外，也通知養禽戶發放消毒藥品，期望能藉此消弭病菌蔓延。

▲大城鄉1處土雞場爆發禽流感，再撲殺1萬5千餘隻土雞。（圖／彰化縣動物防疫所提供，以下同）

請繼續往下閱讀...

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，本縣於1日接獲大城鄉一土雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採集病雞送家畜衛生試驗所（以下簡稱家衛所）檢驗，4日經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日進行全場撲殺清場及消毒工作。

動防所指出大城鄉於一週內通報3場土雞場禽流感疫情，分別於6月28日撲殺26,960隻、6月29日撲殺17,686隻土雞，及4日被撲殺的15,189隻，共撲殺土雞59,865萬隻，為加強疫情控制，彰化縣動物防疫所近日將針對本縣竹塘鄉、二林鎮、大城鄉、芳苑鄉四個禽流感疫情高風險區域之所有養禽戶發放消毒藥品，以供養禽戶加強消毒工作。

彰化縣動物防疫所亦出動消毒車持續於養禽場密集區加強進行週邊環境消毒工作，10日將於禽流感發生之4鄉鎮同步進行消毒工作，彰化縣動物防疫所籲請轄內養禽戶於10日當天一起進行禽場環境同步消毒工作，以有效減少環境中之病原量，降低禽流感疫情發生之風險。

彰化縣動物防疫所另已發函通知竹塘鄉、二林鎮、大城鄉、芳苑鄉之養禽戶，於指定時間及地點，攜帶填寫完成之家禽防疫調查表前往領取消毒藥品。



消毒藥品發放日期及場次如下所示：

1. 竹塘鄉 日期：7/8（一）上午9-12點，地點：慈航宮前廣場（彰化縣竹塘鄉光明路249-1號）

2. 二林鎮 日期：7/8（一）下午2-5點，地點：二林鎮農會挖仔辦事處（彰化縣二林鎮華崙里二溪路7段410號）

3. 大城鄉 日期：7/9（二）上午9-12點，地點：鎮世宮前廣場（彰化縣大城鄉西港村中央路3巷8號）

4. 芳苑鄉 日期：7/9（二）下午2-5點，地點：福海宮前廣場（彰化縣芳苑鄉芳漢路王功段2號）

【其他新聞】



►酒駕犯必到殯儀館報到服勞役 彰檢震撼教育1個月2次



►金針花開滿山 前鄉長及協會辦活動摘了吃…公所提告：偷竊！

