屠宰場禽流感病禽回溯台南柳營場　動保處訪查並無異常

▲台南市動保處派員至該畜牧場進行疫情調查、移動管制及採樣送檢，場內雞隻均正常，採樣送驗未檢出禽流感病毒核酸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市動保處7月3日接獲台北市動保處通知，北市家禽屠宰場發現疑似禽流感雞隻，回溯雞隻來源場為台南市柳營區養雞場，動保處派員至該畜牧場進行疫情調查、移動管制及採樣送檢，經檢視場內雞隻均正常無異常死亡情形，採樣送驗初步也未檢出禽流感病毒核酸，目前管制觀察2週，確認無異狀才解除管制。

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動保處防疫人員調查該柳營區養雞場，平時場內的生物安全防疫工作上均有落實執行，防鳥圍網符合規定，且場內5130隻雞隻並無異樣。動保處並指出，回溯到場內雞隻雖然無異常情形，仍持續監控場內雞隻健康狀況，民眾亦無須恐慌疫病傳播，該批雞隻在出售時，有經過獸醫師檢查，並持有家禽健康證明書才能進入屠宰場屠宰，動保處分析該批雞隻可能在長途運輸之緊迫下，於運輸過程中因禽流感病毒伺機感染，而在屠宰場端屠宰時發現染病。

近來南部天氣不穩定，西南氣流帶來持續降雨，且7月進入颱風季節，今年至目前為止，國內在其他縣市已有35個禽流感發生案例，動保處呼籲，在高溫多濕的氣候型態，養禽業者對防疫工作不可鬆懈，須注意禽舍保溫及通風問題，並做好禽舍修繕工作，應持續落實禽場門禁管制，人員、車輛，尤其是禽隻出售期間之運禽車進出禽場時須加強消毒，禽隻出售時間加速於1週內完成，避免因出雞次數頻繁，增加禽流感等疫病入侵的風險。

動保處再次提醒養禽業者，應每日自主觀察場內家禽健康情形，持續加強生物安全防疫措施，落實消毒以降低環境中潛存的病毒量，才能讓家禽不曝露於禽流感病毒之感染風險，如發現禽隻異常死亡、攝食量、飲水量或產蛋量下降等情形，應立即通報動保處尋求協助，保障養禽產業發展。