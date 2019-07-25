批林鄭月娥無視民意！　香港400名行政主任「聯合簽署公開信」

▲香港721遊行。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反對《逃犯條例》聲浪尚未平息，在近一次的遊行中，甚至還爆發「元朗暴力事件」，波及許多無辜市民。對次，超過400名香港行政主任近日聯合簽署公開信，批評特首林鄭月娥完全無視民意，希望政府能夠正面回應民間的「五大訴求」，讓香港恢復平靜。

事後，林鄭月娥再度露面，強烈譴責暴力行為，但至今仍未回應民間訴求。據《香港電台》報導，先前已有來自44個政策局和部門的200多名公務員向林鄭月娥發出公開信，要求以「政治方式回應社會訴求」，而昨日又有400名港府的行政主任針對元朗暴力事件，譴責警方未盡到保護市民的責任。

▲香港行政主任批評，警方沒盡到保護市民的責任。（圖／路透）

400多名行政主任發出聲明表示，百萬計市民近日上街，不惜以身犯險，但特首及官員們對民意則置之不理，讓香港陷入困境。公開信指出，「特首及警務處處長的一舉一動毫無承擔的，甚至藉口逃避記者們的提問，令人無言以對；除此之外，警察也沒有盡到責任來保護市民，更有與暴徒合作之嫌，違反專業操守，強烈譴責警隊的作為」。

公開信指出，行政主任不敢說自己是政府的骨幹，但幾乎有對全政府所有政策局及部門的行政事宜盡到責任，勉強確保政府運作暢順，深信大部分公務員仍秉持專業的精神，不偏不倚地為市民們服務。400多名行政主任強調，希望政府能正面回應民間5大訴求，包括正式撤回修例、成立獨立調查委員會等等。