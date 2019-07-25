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元朗白衣團驚傳加入「泰國拳手」…暴打香港人被認出！打手原因曝光

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▲▼安德魯。（合成圖／安德魯臉書、泰國拳擊手臉書）

▲路透前記者指出，泰國拳擊手參與了香港的暴力事件。（合成圖／翻攝安德魯臉書、泰國拳擊手臉書）

記者柯振中／綜合報導

香港元朗日前發生白衣人聚集，見到市民就攻擊的暴力事件。對此，前路透社記者安德魯（Andrew MacGregor Marshall）在社交媒體上指出，泰國拳擊手Athit Rueanphet也參與了這次暴力事件，對遊行的香港民眾進行攻擊。據了解，泰國拳手前往香港後，常常被香港黑幫雇用，成為打手。

Thai media now picking up the story of the Thai boxer who was among the gangsters who attacked pro-democracy protesters in Hong Kong

Andrew MacGregor Marshall 發佈於 2019年7月23日 星期二

安德魯23日在社交媒體FB、推特上表示，泰國媒體正在進行大肆報導，前泰國拳擊手Athit Rueanphet是「白衣人」之一，專門對支持民主的香港民眾進行襲擊。

根據泰國媒體《今日早晨》（เรื่องเล่าเช้านี้）報導，許多泰國拳擊手會前往香港工作；有些人會成為拳擊教練，但大多則是擔任保鑣。泰國國家安全委員會指出，Athit與香港九龍當地的拳擊館有關聯。

據了解，許多泰國拳手前往香港後，都會與當地黑幫有聯繫。一名在香港擔任保鑣的泰國拳擊手指出，多數拳擊手會被香港黑幫雇用，成為打手，「這可能與當地法律有關，也與收入有關。」

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