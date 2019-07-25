黃偉哲勘查樹洞沒爬樹　秀「樹洞探測器」喊：這是科技防疫！

記者林悅／台南報導

為有效防治登革熱疫情，台南市東區巴克禮公園啟動預防性封園２週，進行孳生清除與化學防治，台南市長黃偉哲率衛生局、環保局及工務局等局處人員前往視察，就公園中積水點與樹洞加強巡查，黃偉哲沒有示範爬樹，而是秀出防疫人員自製的「樹洞探測器」勘查樹洞，展現科技防疫的軟實力。





▲台南市長黃偉哲率員前往巴克禮公園視察，就公園中積水點與樹洞加強巡查，黃偉哲大秀防疫人員自製的「樹洞探測器」勘查樹洞，展現科技防疫的軟實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南市已與高雄市進行防疫合作；台南市防疫中心已有派員列席高市的防疫會議，並就兩市間的具體防疫作為互相交流與借鏡。諸如嘉義、台南、高雄與屏東這些南部縣市，能夠互相聯繫與支援是好事，彼此聯防合作讓防疫工作可以做得更好，讓疫情早日獲得控制。

黃偉哲被問到是否效法高雄市長韓國瑜「爬樹」看樹洞，黃偉哲說他身形「較胖」，勘查樹洞還是交給專業人士用儀器處理，韓國瑜身先士卒的作法沒什麼不好，但他認為尊重專業是才是重點。

黃偉哲於巡查時親自示範，由防疫人員自行研製的「樹洞探測器」，他讚許將手機與自拍棒組合而成的樹洞探測器，可視需要將長度延長到6至7米，來偵側高處的樹洞或是置高處的積水點，並配合環保局的空拍機，偵測平房、大樓的屋頂、水塔、天溝是否有積水成為孳生源，藉由科技讓防疫工作更省力，大家集思廣益就能一起找出很多事半功倍的作法。黃偉哲向全體市民喊話，務必加強每日「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，市府與市民共同合作，才可有效防堵疫情擴散。

南部城市於夏季氣候高溫潮濕，兼不定期有強降雨發生，環境中易因積水容器或積水點孳生病媒蚊，尤其是梅雨季後颱風頻仍發生期間，需要政府機關與民眾共同協力做好登革熱防疫工作，做好戶外室內的清潔並配合化學噴藥作業，以盡徹底清除孳生病媒蚊的可能。

登革熱防治中心籲請民眾注意，近期曾至東區崇明里、崇德市場及巴克禮公園附近活動之民眾，如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似症狀時，請立即就醫並主動告知活動史；另請醫療院所如遇有發燒個案應詢問TOCC (旅遊史、職業、接觸與社區)並積極使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷、及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。

據了解，7月24日止，台南市本土登革熱病例已達15例，其中第12例及第13例經調查活動史，皆有到東區巴克禮公園活動，且第13例及第14例為家庭群聚感染，此2例之住家也在公園週遭，黃偉哲市長相當重視，22日立即下令超前部署積極防疫，執行巴克禮公園預防性封園為期2週，以澈底進行孳生源清除及化學防治，避免下一波的疫情發生，務必確保市民休閒活動的健康。

台南市生局指出，24日在南區利南市場設站擴大採血，經NS1快篩檢驗後結果全部為陰性。左鎮榮和里第9例89歲老翁，也已順利出院，目前身體狀況穩定，由住在北部女兒接回照料中。