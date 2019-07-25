　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃偉哲勘查樹洞沒爬樹　秀「樹洞探測器」喊：這是科技防疫！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者林悅／台南報導

為有效防治登革熱疫情，台南市東區巴克禮公園啟動預防性封園２週，進行孳生清除與化學防治，台南市長黃偉哲率衛生局、環保局及工務局等局處人員前往視察，就公園中積水點與樹洞加強巡查，黃偉哲沒有示範爬樹，而是秀出防疫人員自製的「樹洞探測器」勘查樹洞，展現科技防疫的軟實力。

▲台南市長黃偉哲率衛生局、環保局及工務局等局處人員前往巴克禮公園視察，就公園中積水點與樹洞加強巡查，黃偉哲大秀防疫人員自製的「樹洞探測器」勘查樹洞，展現科技防疫的軟實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲率員前往巴克禮公園視察，就公園中積水點與樹洞加強巡查，黃偉哲大秀防疫人員自製的「樹洞探測器」勘查樹洞，展現科技防疫的軟實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲率衛生局、環保局及工務局等局處人員前往巴克禮公園視察，就公園中積水點與樹洞加強巡查，黃偉哲大秀防疫人員自製的「樹洞探測器」勘查樹洞，展現科技防疫的軟實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南市已與高雄市進行防疫合作；台南市防疫中心已有派員列席高市的防疫會議，並就兩市間的具體防疫作為互相交流與借鏡。諸如嘉義、台南、高雄與屏東這些南部縣市，能夠互相聯繫與支援是好事，彼此聯防合作讓防疫工作可以做得更好，讓疫情早日獲得控制。

▲台南市長黃偉哲率衛生局、環保局及工務局等局處人員前往巴克禮公園視察，就公園中積水點與樹洞加強巡查，黃偉哲大秀防疫人員自製的「樹洞探測器」勘查樹洞，展現科技防疫的軟實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲被問到是否效法高雄市長韓國瑜「爬樹」看樹洞，黃偉哲說他身形「較胖」，勘查樹洞還是交給專業人士用儀器處理，韓國瑜身先士卒的作法沒什麼不好，但他認為尊重專業是才是重點。

▲台南市長黃偉哲率衛生局、環保局及工務局等局處人員前往巴克禮公園視察，就公園中積水點與樹洞加強巡查，黃偉哲大秀防疫人員自製的「樹洞探測器」勘查樹洞，展現科技防疫的軟實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲於巡查時親自示範，由防疫人員自行研製的「樹洞探測器」，他讚許將手機與自拍棒組合而成的樹洞探測器，可視需要將長度延長到6至7米，來偵側高處的樹洞或是置高處的積水點，並配合環保局的空拍機，偵測平房、大樓的屋頂、水塔、天溝是否有積水成為孳生源，藉由科技讓防疫工作更省力，大家集思廣益就能一起找出很多事半功倍的作法。黃偉哲向全體市民喊話，務必加強每日「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，市府與市民共同合作，才可有效防堵疫情擴散。

▲台南市長黃偉哲率衛生局、環保局及工務局等局處人員前往巴克禮公園視察，就公園中積水點與樹洞加強巡查，黃偉哲大秀防疫人員自製的「樹洞探測器」勘查樹洞，展現科技防疫的軟實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南部城市於夏季氣候高溫潮濕，兼不定期有強降雨發生，環境中易因積水容器或積水點孳生病媒蚊，尤其是梅雨季後颱風頻仍發生期間，需要政府機關與民眾共同協力做好登革熱防疫工作，做好戶外室內的清潔並配合化學噴藥作業，以盡徹底清除孳生病媒蚊的可能。

▲台南市長黃偉哲率衛生局、環保局及工務局等局處人員前往巴克禮公園視察，就公園中積水點與樹洞加強巡查，黃偉哲大秀防疫人員自製的「樹洞探測器」勘查樹洞，展現科技防疫的軟實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

登革熱防治中心籲請民眾注意，近期曾至東區崇明里、崇德市場及巴克禮公園附近活動之民眾，如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似症狀時，請立即就醫並主動告知活動史；另請醫療院所如遇有發燒個案應詢問TOCC (旅遊史、職業、接觸與社區)並積極使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷、及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。

▲台南市長黃偉哲率衛生局、環保局及工務局等局處人員前往巴克禮公園視察，就公園中積水點與樹洞加強巡查，黃偉哲大秀防疫人員自製的「樹洞探測器」勘查樹洞，展現科技防疫的軟實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，7月24日止，台南市本土登革熱病例已達15例，其中第12例及第13例經調查活動史，皆有到東區巴克禮公園活動，且第13例及第14例為家庭群聚感染，此2例之住家也在公園週遭，黃偉哲市長相當重視，22日立即下令超前部署積極防疫，執行巴克禮公園預防性封園為期2週，以澈底進行孳生源清除及化學防治，避免下一波的疫情發生，務必確保市民休閒活動的健康。

台南市生局指出，24日在南區利南市場設站擴大採血，經NS1快篩檢驗後結果全部為陰性。左鎮榮和里第9例89歲老翁，也已順利出院，目前身體狀況穩定，由住在北部女兒接回照料中。

ET快訊
「全部團購名單」找到了！檢調在特勤宿舍查扣證物
覺得老公太辛苦！孕妻揪「正妹閨蜜」當小老婆…3人行很幸福
前夫太風流！她色誘後…一把剪掉「下體」沖馬桶　GG僅剩1公分
阿姆斯壯死因曝光！　醫院付了「1.8億封口費」

關鍵字：黃偉哲,樹洞,爬樹,樹洞探測器,科技防疫

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

宜蘭地標龜山島持續崩塌　林姿妙：早晚有一天龜首會不見！

「為了安全當天禁止爬樹」　罷免韓國瑜活動借到場地了！

郭台銘、柯文哲合作？劉宥彤：不能說完全沒機會...可以交個朋友

被綠營點名挑戰蔣萬安？　雞排妹：當大家的老婆、小三比較舒適

專訪／于品海600億搶雙子星：划算！台北車站人流至少值1800億

專訪／南海主席于品海砲轟投審會！駁回雙子星案「違法違憲」　嗆法律持久戰打到釋憲！　

韓國瑜爬過的樹紅了！當地民眾幽默開酸：要綁紅布條讓韓粉朝聖拜拜

黃偉哲勘查樹洞沒爬樹　秀「樹洞探測器」喊：這是科技防疫！

影／國安私菸案狂燒　吳宗憲宿舍找到「全部團購名單」

合作2020？郭台銘「開源」柯文哲「節流」　柯粉林珍羽：很期待

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

路人亂入告白周杰倫　王嘉爾聽到了..當場笑出來XDD

逆向闖雙黃線「急煞+惡意逼車」　 駕駛還怒噴騎士：教你行車安全

忘拉手剎！車失控下滑2童求救　勇司機赤腳狂追百米帥氣攔停

退休消防「路過CPR」救昏倒警　聯手現役英雄12分鐘：回來了！

赴波蘭演出遭大會送上「五星旗」 椰油國小生拒拿！堅持國旗進場

宜蘭地標龜山島持續崩塌　林姿妙：早晚有一天龜首會不見！

「為了安全當天禁止爬樹」　罷免韓國瑜活動借到場地了！

郭台銘、柯文哲合作？劉宥彤：不能說完全沒機會...可以交個朋友

被綠營點名挑戰蔣萬安？　雞排妹：當大家的老婆、小三比較舒適

專訪／于品海600億搶雙子星：划算！台北車站人流至少值1800億

專訪／南海主席于品海砲轟投審會！駁回雙子星案「違法違憲」　嗆法律持久戰打到釋憲！　

韓國瑜爬過的樹紅了！當地民眾幽默開酸：要綁紅布條讓韓粉朝聖拜拜

黃偉哲勘查樹洞沒爬樹　秀「樹洞探測器」喊：這是科技防疫！

影／國安私菸案狂燒　吳宗憲宿舍找到「全部團購名單」

合作2020？郭台銘「開源」柯文哲「節流」　柯粉林珍羽：很期待

柯爾砲轟AD強迫球隊交易　認為要和詹皇、KD多學習

被媽媽罵「這麼笨，死了得了」　兒子心冷爬上33樓屋頂！

《天氣之子》再傳捷報！動畫電影罕見選入多倫多國際影展

挺「川」陷歧視風波　李維拉：美國總統與我有交情

看好注重ESG企業的中長期投資潛力　元大推台灣ESG永續ETF

6歲YouTuber月入近億！7分鐘影片點閱3億　全家靠她買下2.5億豪宅

酗酒男討錢被拒打死老母親　扁完倒頭就睡伴屍18小時被捕

叫名字都不理！　自戀柴聽到「這3個字」秒回眸笑：找我嗎？

長年配合總統專機走私免稅菸　華航神隱3天出面說明了

廚房換地墊...母女狂冒錯覺「想彎腰撿菜」　一張圖戳萬人笑點：我家也是

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

政治熱門新聞

快訊／蔡英文先遣隨扈高架發生車..

韓國瑜爬過的樹　被填滿「發泡填..

高雄正興里長交2000份罷韓書..

吳宗憲傳轉「污點證人」　證據價..

日台交流協會打臉韓國瑜　「沒主..

快訊／蔡英文首回應：難以接受　..

府證實：檢調搜索總統官邸旁特勤..

台灣迷因創「爛瑜衝樹」　神註釋..

黃國昌再爆：除了9800條菸還..

私菸案登上外媒　孫大千：厲害了..

即／私菸案關鍵人物曝光　漏夜偵..

總統專機下殺65折　名嘴：前三..

韓國瑜爬樹「佈陷阱」！他酸韓黑..

時力立委：私菸案還要做3件事才..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜爬過的樹　被填滿「發泡填縫劑」

高雄市長韓國瑜24日視察登革熱防疫作業時，突然爬到樹上說要檢視樹洞，讓隨扈及市府人員全嚇壞了，而此舉也引發不少網友譏諷。此外，25日也有民眾發現，那棵樹真的被打上了工程防水用的發泡填縫劑，更是讓不少網友直言：「這簡直比死亡之握還厲害」。

韓國瑜爬樹視察登革熱　護樹盟說話了

韓國瑜上樹震驚眾人　疾管署給正解了

韓國瑜上樹看積水　陳其邁早就教用伸縮桿

韓國瑜爬樹「佈陷阱」！他酸韓黑：真好拐

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

百合颱風最快今生成！周五六午後防大雨

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了

被一股力量拉進大豹溪！　他伸腳嚇壞大家

外送哥直達火化場　她冏：多少錢

差n公分換n片肉！萬人噴口水：還好我矮

27歲女獨遊！留神秘數字　3天後陳屍華山

挑戰「棒式」成功99元吃麻辣鍋

獨／宋讚養淚崩：我跟她都是哭著拍的！

快訊／王瞳首發文「我們真的很軟弱」

他運動完喝可樂當場死亡　醫生回應

阿姆斯壯死因曝光！醫院付1.8億封口

夜宿廖人帥家12hrs　蕾菈回應了！

佐佐木希性慾太強爆婚變！老公鬆口回應

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

更多

最夯影音

更多

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面