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韓國瑜爬樹看樹洞！神秘3招防登革熱　疾管署給「正解」了

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記者柯沛辰、洪巧藍／高雄報導

高雄市長韓國瑜24日到前鎮區視察登革熱疫情，一口氣攀上約3層樓高的路樹，要檢查樹洞積水有沒有用發泡棉補上。不過，疾管署表示，一般處理都是填土或使用「發泡劑」，而非發泡棉，尤其後者效果最長可達3年。

韓國瑜24日帶隊到前鎮區視察登革熱防疫作業，途中行經勞工公園時，一聽市府官員報告「樹洞等積水處會用發泡棉處理…」，二話不說就躍上路樹抽查，讓底下媒體、隨行人員措手不及。當時隨扈眼見市長愈爬愈高，頻頻急喊「市長小心！」好在韓國瑜查探完畢後，隨即帶著笑意緩緩爬下，安全落地。

▲▼韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

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▲市府官員報告「樹洞積水都採發泡棉處理」，韓國瑜立刻爬到樹上抽查。（圖／記者賴君欣攝）

事實上，一般防疫處理通常使用「發泡劑」，市府官員報告時疑似口誤，才說成是「發泡棉」；若是使用發泡棉，可能還會牽涉到定期更換的問題，相當大費周章。

疾管署副署長莊人祥表示，樹洞等天然容器確實容易孳生病媒蚊，但只要積水處未妥善處理都可能引發疫情。他說，清理樹洞目前有3種方法，第一、填土，另為避免土壤流失，有時也會在土中加種植物；第二、部份地方政府會使用發泡劑填實，比較不需要經常更換，最後則是定期投藥，但仍以清理積水為主。

▲▼韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

▲疾管署回應，樹洞積水一般都是填土、投藥或使用發泡劑。（圖／記者賴君欣攝）

防疫人員指出，樹洞不像一般積水容器可以刷洗倒水，建議作法仍以填土為主，只要不積水，病媒蚊蟲卵就不會孵化、孳生。擁有32年登革熱防治經驗、北市大副教授黃基森建議，民眾可以使用發泡劑，填實效果能撐個3年左右，但由於發泡劑使用後會以1:50的比例膨脹，使用前得先評估樹洞大小。

黃基森表示，韓市長爬樹查看樹洞，在安全許可的狀況下，確實成功喚起民眾對樹洞孳生源的重視。但要徹底解決樹洞孳生源，仍建議使用工具，以過去較為常見的作法，當學校、公園樹洞的數量太多，會透過GPS定位，再進一步執行孳清工作。

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關鍵字：登革熱,韓國瑜,防疫,疾管署,樹洞,積水

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