韓國瑜爬樹「佈陷阱」！　大學教授解密市長心計「韓黑真好拐」

▲韓國瑜視察登革熱，在前鎮勞工公園爬樹。（圖／記者洪靖宜攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市長韓國瑜24日上午前往前鎮勞工公園視察，突然爬上3層樓高的樹木，搜索是否有樹洞，未料此舉卻引來外界議論。對此，文化大學新聞系教授胡幼偉表示，又有一批韓黑落入老韓佈好的捕獸陷阱，「真的還滿好拐的」，「恭喜老韓又在韓黑助攻下得分了！」

韓國瑜上午在高雄前鎮區勞工公園視察登革熱，突然爬上3層樓高的樹木，查看樹洞是否有積水，讓現場人員嚇壞，急忙喊「市長小心！」此舉一出，立刻在網路、社群媒體上傳開，引來許多議論。

對於這樣的舉動，台北市長柯文哲表示，他不了解爬樹與登革熱的關聯，「自然就好，有些事情其實不要做嘛！」此外，行政院副院長陳其邁早前南下視察登革熱疫情時，疾管署就已使用「連接伸縮桿」的攝影器材，來觀察高處是否有積水。

▼韓國瑜爬樹的舉動引起外界熱議。（圖／記者賴君欣攝）



對於韓國瑜爬樹的舉動引起外界議論，胡幼偉說明，韓國瑜爬樹查看樹洞積水養蚊的動作，果然立刻引起韓黑「見獵心喜」，開始酸韓，不過「登革熱防治守則」當中，就有清除樹洞積水的工作。

胡幼偉提到，韓國瑜不是草包，在高雄做的每個動作都有意義，「你不去想他的用意，一看他做動作就黑他酸他，不但是幫他做正面宣傳，也自己掉進他預先弄好等你的陷阱中反被笑。」

胡幼偉說，韓國瑜被黑了許久，爬樹前一定有想過韓黑的反應，「他又為什麼偏偏選在韓黑正為私菸案發愁的當下爬樹呢？」胡幼偉強調，恭喜韓國瑜又在韓黑的助攻下得分，「韓黑真的還滿好拐的！」

▼胡幼偉說，韓國瑜在高雄做的每個動作，都有意義。（合成圖／胡幼偉臉書、ETtoday攝影中心攝）

