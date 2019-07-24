韓國瑜輕功上樹看積水！陳其邁6月南下早就教「用伸縮桿」

記者柯沛辰／台北報導

高雄市長韓國瑜24日上午到前鎮區視察登革熱疫情，突然一個箭步爬上約3層樓高的路樹，引起現場驚呼連連。事後，韓國瑜受訪時表示，他擔心有死角，結果爬上去一看，果然有很多樹洞，已要求防疫人員處置。事實上，行政院副院長陳其邁6月19日南下陪韓國瑜視察時，疾管署就曾準備相關器材，教導可用伸縮桿和攝影器材來探看高處積水的情況。

韓國瑜24日帶隊到前鎮區視察登革熱防疫作業，途中行經勞工公園時，一聽市府官員報告「樹洞等積水處會用發泡棉處理…」，二話不說就躍上路樹抽查，讓底下媒體、隨行人員措手不及。當時隨扈眼見市長愈爬愈高，頻頻急喊「市長小心！」好在韓國瑜查探完畢後，隨即帶著笑意緩緩爬下，安全落地。

▲韓國瑜一個箭步登上路樹，要檢查樹洞有沒有確實防疫。（圖／記者賴君欣攝）

其實，陳其邁6月16日南下陪韓國瑜視察登革熱時，除了討論疫情爆發原因，疾管署也親自介紹新的防疫利器。疾管署官員表示，這項新利器是利用攝影伸縮桿加裝一個內視鏡，再經由WiFi連接到手機，就可以直接來探看樹洞或高處有無孓孑。

當時韓國瑜聽完給予高度肯定，不僅大讚「哇！好聰明好聰明，好聰明的辦法」，還特別詢問「這是何時研究出來的辦法？」疾管署官員回答，這是去年研究出來的；讓韓國瑜聽完又大為讚許了一番。

▼陳其邁6月南下陪同視察登革熱疫情時，疾管署就曾教韓國瑜用伸縮桿查探高處狀況。（圖／記者賴君欣攝）