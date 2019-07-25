韓國瑜視察登革熱爬上樹…護樹盟說話了！幽默回「有年紀的男人」

▲韓國瑜爬樹視察是否有樹洞。（圖／記者賴君欣攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市長韓國瑜24日上午前往前鎮、鳳山等區視察，防止登革熱疫情，在前鎮勞工公園視察時，他突然爬上3層樓高的樹木，搜索是否有樹洞，引發外界評論。對此，台灣護樹團體聯盟提出3點幽默回應，「有點年紀的男人爬樹真的要小心了。」

韓國瑜上午在高雄前鎮區勞工公園視察登革熱，突然爬上3層樓高的樹木，查看樹洞是否有積水，讓現場人員嚇壞，急忙喊「市長小心！」此舉一出，立刻在網路、社群媒體上傳開，引來許多議論。

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值得一提的是，行政院副院長陳其邁6月19日南下陪同韓國瑜視察時，疾管署就已準備「伸縮桿攝影器材」，讓防疫人員能夠對高處進行檢疫。

▼陳其邁早前陪同韓國瑜視察時，疾管署就準備了「伸縮桿攝影器材」，讓防疫人員使用。（圖／記者賴君欣攝）



對此，FB粉專「台灣護樹團體聯盟」列了3點回應，分別是：

一、塞發泡綿在樹體中會導致吸水後的發泡綿讓樹幹腐爛。

二、發泡綿並無法完全防水，且並無法因此禁止蚊蟲。

三、有點年紀的男人爬樹真的要小心了。

不過，依照疾管署的資料，登革熱防治中，若天然容器如樹洞、竹筒、葉軸等出現積水，能夠用填補、種植植物的方式，來將坑洞補上。

▼台灣護樹團體聯盟酸「有年紀爬樹要小心」。（圖／翻攝自台灣護樹團體聯盟臉書）

