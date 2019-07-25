郭台銘、柯文哲合作？劉宥彤：不能說完全沒機會...可以交個朋友

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘在國民黨總統初選落敗後，並沒有把話完全說死，還跑到日本「沉澱」自我，引發外界質疑會脫黨參選，甚至跟第三勢力台北市長柯文哲合作。對此，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤表示，郭、柯兩人不能說完全沒機會，如果有機會見到柯文哲也不是不好，但不一定要談選舉，可以就交個朋友。

劉宥彤25日在《雲端最前線》節目中提到，現在很多人都在問郭台銘何時回來？以及會不會柯文哲合作？她認為郭台銘、柯文哲這兩個人不能說完全沒機會，但是郭台銘現在還沒回台灣，僅管對方已離開日本，但自此幕僚與郭台銘的關係就變成單向的。



她說，郭台銘會主動連繫幕僚，但幕僚比較沒辦法連繫上郭台銘，例如全代會的資訊都會傳給郭台銘，但對方不一定會回應，所以不論是否要跟柯文哲見面，或任何可能合作的可能性，都得等郭台銘回台後再來談。

▲永齡基金會執行長劉宥彤。（圖／翻攝自雲端最前線）

劉宥彤說，就像有媒體提到的，之前因為在三創有合作關係，所以郭台銘兒子郭守正和台北市府一直有暢通的連繫管道，只是「我們過去並沒有溝通」，相信柯文哲跟郭台銘兩個人之間，不需要有太多第三者來幫忙傳話。至於現在有很多傳言，她認為目前可以「都不相信」，因為這些傳言大部分都是大家的臆測，最主要還是要等郭台銘跟柯文哲的意願，以及見到面之後，相信會有比較多的內容。

至於本身是否期待郭台銘和柯文哲的溝通？劉宥彤引述之前柯文哲說過的話，認識朋友、大家溝通，這件事情對國家好，沒什麼不可以。

另外，為什麼郭台銘回台時間要選在28日國民黨全代會之後？早1到2天回來不行嗎？劉宥彤說，這件事情不是幕僚能幫郭台銘發言的，且對方也還沒告訴他們實際回來台灣的時間，只有說全代會那天來不及回台，不是故意要避開全代會。

劉宥彤認為，郭台銘經過這場初選之後，會重新整理對初選或中華民國的看法，雖然很多人都覺得郭台銘應該無黨參選，但其實郭台銘在發布初選後感言時，有把一段話刪掉，那段話是如果有人問要不要再參加國民黨初選？郭台銘還是選擇「會參加」。

劉宥彤表示，郭台銘在退休到參與初選這段過程，是非常緊迫的，可能沒有好好思索過做這些事情的初衷，或者是未來想要走下去的方向，現在對郭台銘的一些事情做太多臆測，最後都成為猜測而已，還是要等郭台銘回來，「如果有機會跟柯市長見面，我覺得也不是不好，不見得一定是談選舉嘛！就是說…我覺得既然現在退休了，出來可以交很多朋友呀！」