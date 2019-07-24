額頭撞欄桿！他下意識「一個動作」差點奪命　家屬嚇壞急送醫

記者洪靖宜、陳韻如／高雄報導

一個仰頭的動作，竟差點要了人命。高雄一名70歲老翁因額頭不慎撞上欄杆，他下意識的仰頭，不料，他的頸椎骨刺竟因此突出，造成頸部組織血腫，壓迫到氣管，導致老翁無法呼吸倒地不起，經緊急送醫後，雖撿回一命，但也因此留下了腦部缺氧的傷害。

▲老翁額頭撞欄杆，下意識仰頭竟差點要了他命。（圖／記者洪靖宜翻攝）

據了解，老翁因為工作不慎額頭撞到欄杆，造成額頭3公分撕裂傷，他下意識的將頭抬起後仰，隨後到醫院縫合傷口後，就自行返家。未料，他返家不久後又再度被119送往急診室，且情況危急，最後靠著救護人員施以心肺復甦術，他才恢復呼吸心跳。

▲老翁因地4至第6節頸椎有骨刺突出，造成組織血腫，進而壓迫到氣管，才導致他無法呼吸。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高醫急診部部長劉耀華表示，老翁撞擊後的後仰動作，造成他頸椎的第4至第6節骨刺突出，導致頸椎前方組織血腫，進而壓迫到氣管，讓老翁無法呼吸，倒地不起，雖撿回一命，但仍造成腦部缺氧的傷害。

▲劉耀華呼籲，老人家若跌倒，應留院觀察後續狀況，以免發生憾事。（圖／記者洪靖宜翻攝）

劉耀華還提到，台灣的老人家都有骨質疏鬆的問題，因此在跌倒後，不管是哪個部位的損傷，都應該要謹慎注意，最好能夠留院觀察，才能在任何問題發生前獲得最完善的處置，得以避免憾事的發生。

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