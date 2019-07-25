傳統市場抽檢！散裝米麵13.8%不合格　北投麻糬含中毒性添加物

▲消基會喊話，傳統市場的小型業者不要心存僥倖。（示意圖／記者王兆麟攝）

記者胡順惠／台北報導

消基會在傳統市場抽檢80件米麵濕製品，發現其中11件樣品違法添加防腐劑，不合格率達13.8％，裡面毒性最強的是在北投市場的麻糬檢驗出「去水醋酸」。消基會食品委員會委員江文章表示，去水醋酸原本添加於人造奶油、乳酪，動物實驗證實，人體攝取過多會影響肝臟排泄，長期使用可能增加致癌風險。

消基會於3至4月間，在雙北地區、台中、南投、台南及高雄地區的傳統市場，抽查80件米麵濕製品，發現有3件麵類、2件水餃皮、1件餛飩皮、1件蛋餅皮及1件米苔目檢驗出苯甲酸；1件米苔目與1件客家粄條檢驗出己二烯酸；1件麻糬檢驗出去水醋酸。

請繼續往下閱讀...

▲麻糬檢驗出去水醋酸，人體長期使用恐致癌。（圖／記者胡順惠攝，下同）

▲8件米麵類食品檢驗的苯甲酸超出標準。

依食藥署「食品添加物使用範圍及限量標準」規定，麵條、水餃皮、餛飩皮、麵腸、蛋餅皮、米粉、米苔目、粄條等米麵製品，皆不得添加防腐劑苯甲酸、己二烯酸與去水醋酸，而年糕、蘿蔔糕、麻糬等米製品則屬於糕餅類，允許添加防腐劑苯甲酸與已二烯酸，用量為1公斤1公克以下，去水醋酸則不得添加。

據《食品安全衛生管理法》第18條規定，主管單位可依同法第41條命食品業者暫停作業及停止販售，並封存該產品，並依48條對於「經命限期改正，屆期不改正」之食品業者，得處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰緩，情節重大者，得命其歇業，經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。消費者雜誌發行人徐則鈺表示，「小型食品業者不要為了目標不是那麼明顯，就心存僥倖，消基會時時刻刻會注意到食品的安全」。

▲消費者雜誌發行人徐則鈺（左）、消基會董事雷立芬（中）、消基會委員江文章（右）。

「這11家有一半是自己製作，應該都知道自己添加什麼，是不是要更自主管理？」消基會董事雷立芬說，標記71號產品更檢驗出毒性較高的去水醋酸，這次檢驗80件，不合格率達13.8％，以往最高也只有6.5％，這次比例較以往高出許多，政府如果稽查動作不積極，商家就會出現懈怠情形，已經結果交給衛服部食藥署稽查。

▲江文章提醒，消費者購買前可以先觀察環境、儲藏環境。

江文章則說，大部分傳統市場沒有冷氣，微生物的繁殖速度很快，添加防腐劑是為了抑制微生物生長，因為細菌太多容易吃了拉肚子，為了保護消費者健康必須符合添加規定。他建議，消費者購買前可以先觀察環境、儲藏環境，室外溫度炎熱，食品容易壞掉，買後也要趕快吃掉，買多就要冷藏起來，吃之前先用水泡一下子，煮的時候將蓋子打開。

江文章指出，去水醋酸原本用於人造奶油、乳酪，規定用量為1公斤0.5公克，經動物實驗證實，屬中毒性防腐劑，大劑量急性中毒，會影響腎臟中毒，長期使用可能有增加致癌風險。