4款衛生棉違反商標法「最高罰20萬元」　中醫師打臉漢方添加

▲消基會抽查市售25件衛生棉。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

衛生棉是女性每個月的必備用品，消基會抽查市售25件衛生棉，發現4件樣品標示不符《商品標示法》第9條規定，未標示使用與保存方法；其中2件也未標示注意事項，依照商品標示法可通知業者限期改正，屆期不改正，可處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

消基會今（22）日召開「衛生棉檢測報告」記者會，公開市售25件日用型衛生棉的價格、標示、pH值、吸水倍數、游離甲醛含量、可遷移性螢光物質等檢測，每片尺寸介於23至26公分，價格約6.5到12.5元。

請繼續往下閱讀...

▲▼不符合商品標示法規定的衛生棉。

檢測結果發現，25款衛生棉的pH值、吸水倍數、游離甲醛含量、可遷移性螢光物質均符合相關標準。不過，Natural Lady漢方保健衛生棉（日用）、美麗人生複方植物精華衛生棉（日用）、HEBE負離子草本衛生棉（日用）、彩虹雨點衛生棉－奈米銀抑菌，4款未標示使用與保存方法，前面2款也未標示注意事項。

消基會董事長雷立芬表示，對於台灣衛生棉業者的價值要給予肯定，價格低廉實惠，所有國家標準業者都可以達標，只是業者在成分跟安全性應該更明確標示，政府應該針對市面上的產品，訂定相關標準，功能性訴求要有科學依據，提供安全性的驗證報告，畢竟特殊性的產品單價偏高，事實上真的有達到特殊廣告訴求嗎？

消費者報導雜誌社副社長張婉萍表示，良爽純漢方衛生棉裡面有白色粉末，成分是不明的，業者說有薄荷腦、明礬、冰片、檜木、蘆薈等添加，但事實上有沒有這些添加，或額外有未標示出來的部分，並沒有明確表示出來，對消費者有什麼影響也沒有明確指出，這些標榜漢方、中藥，是不是也要受到藥事法的規範。

▲消基會召開中藥衛生棉抽查結果。

記者會現場直接電話連線中醫師杜穎純。他說，漢方衛生棉容易滋生細菌，傳統中醫會用外用藥煮成藥水，讓病患用熱毛巾擦拭患處，或使用坐浴方式，個人認為不要添加漢方成本，而且接觸人體後會對內分泌多少產生影響，有少數病人使用後也出現經期不適的狀況，再來是有的人體質虛寒也不適合使用。

▲良爽純漢方衛生棉上有不明白色粉末。