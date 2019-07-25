「佛醫」自稱可隔空抓藥　騙姐妹花買佛地共修2年得手3950萬

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭李姓婦人聲稱可以隔空向神佛抓藥，還自封為「佛醫」，2012年至2014年間她涉嫌誆騙一對張姓姊妹，必須購買「佛地共修」才能消災解厄，就連姊妹倆的父親過世也不放過，趁機慫恿她們買下大佛地，就可以積德消災，讓往生者不再受苦，前前後後一共詐得3950多萬元。宜蘭地檢署偵查後，24日依詐欺取財罪起訴李婦。

▲李婦自稱是佛醫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

李婦原本在宜蘭縣冬山鄉開設佛堂，號稱有陰陽眼，可以不用透過手術治病，甚至能隔空向神佛抓藥，幫助信眾消災解厄。張姓姊妹其中一人在2012年1月間喪偶，接著全身莫名感到不舒服，另一人則飽受坐骨神經痛、皮膚病所苦，兩人這才找上李婦，想問問看有沒有解決辦法。

而李婦聽完描述後，要求姊妹倆喝下大悲咒水，同時還得購買佛地共修，這樣就可以痊癒、解除災厄；後來她又主動聯繫這對姊妹，聲稱她們腸胃、腰椎有問題，慫恿加碼購買小佛地，光是2013年間就騙得650萬元。

▲李婦騙張姓姊妹自己可以向神佛抓藥治病，還主動聯絡說她們腸胃、腰椎有問題。



但做到這個地步李婦還不願收手，她在2014年間得知姊妹倆的父親過世，於是建議她們可以購買大佛地共修，這樣不僅可以幫後人積德，也能讓往生者不再受苦，這次一共得手3300萬元。

後來張姓姊妹遲遲未獲得購買佛地的證明，上門質問李婦，這才驚覺那些錢根本全進了對方的口袋，還拿來在冬山鄉、三星鄉投資房地產，氣得直接提告。檢方調查後認定李婦在這2年間一共詐得3950萬元，24日偵查後依詐欺取財罪將她起訴。