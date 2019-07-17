配合法院查封開鎖開價1500元　鎖匠挨告詐欺取財不起訴

▲莊姓男子今年1月配合法院查封協助開鎖開價1500元，事後卻挨告詐欺取財。（示意圖／取自Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

從事鎖匠工作的莊姓男子今年1月配合法院履勘查封，協助張姓男子在楊梅區開鎖以利後續點交，莊男開價1500元，張隔日匯款700元，剩餘800元則於一週後交付，但張懷疑莊以高於市價行情提出詐欺取財告訴。莊男偵訊時稱，當事人不熟悉行情，當時配合難度較高查封開鎖，並非開完就可離開，檢方則以客觀上未對告訴人施用詐術，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，41歲莊姓男子擔任鎖匠工作，今年1月24日下午受僱張姓男子在楊梅區某路段進行法院履勘點交，協助開鎖工作；事後，莊男向張索取1500元開鎖費用，張於隔日匯款700元，6天後約在楊梅埔心車站交付尾款800元，但張質疑莊以高於市價行情開鎖，向警方提出詐欺取財告訴。

莊男在偵訊時辯稱，因張不熟悉行情，當時是配合法院查封開鎖，不是開了鎖就可離開，且開鎖難度較高。檢方認為，開鎖本無一定市場價格，會依據時間、地點、成本、難易度而有不同費用，縱使告訴人有上網查得其他店收費較為便宜，然此為市場競爭機制常見情形，告訴人本得自行決定是否委託莊進行開鎖事宜，客觀上，莊未對張施用詐術，主觀上亦無不法意圖，自難逕將莊男以詐欺取財論罪，17日偵結予以不起訴處分。

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