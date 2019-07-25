25歲女命理師倒追62歲真命天子里長　「2證人不知情」變婚姻無效

▲陳泓仰倒追老里長一案一度掀起外界熱議。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者黃翊婷／台北報導

女命理師陳泓仰25歲時認為當時62歲的老里長陳文生是自己的真命天子，兩人進而交往、結婚，但1年後陳文生過世，她與對方留下的3名子女鬧上法院。里長的子女提出婚姻無效訴訟，一審2名證人因為未親見親聞婚禮，根本不知道兩人結婚，被台北地院判決婚姻無效；陳女不滿上訴，不過，台灣高等法院24日仍判她敗訴，全案還可上訴。

2014年里長選舉時陳泓仰幫陳文生算命，看看是否能連任，沒想到卻算出眼前這個男人竟然就是自己的「真命天子」，而且是60年來難得一見的有緣人，於是主動倒追，隔年3月兩人就結婚了。然而，陳文生的元配與3名子女無法認同這件事，2016年他因病過世，子女們隨即對陳女提告婚姻無效，主張兩人的結婚證書上雖然有2名證人，但他們事後都否認有授權簽名、用印。

對此，陳女另外提起民事交付贈與訴訟，她表示，陳文生過世前曾答應要送給她一棟價值800萬元的房產，現在人過世了，3名子女應該要負起給付責任。在交付贈與訴訟部分，台北地院裁定陳女勝訴，里長的3名子女得全額給付800萬元，但仍可上訴。

▲台灣《民法》第982條規定，結婚要件包含必須有2名見證人在結婚書約上簽名。（示意圖／取自免費圖庫unsplash，與本案無關）

而婚姻無效訴訟的部分，一審法官認為，2名證人並未親見親聞，甚至不知道兩人結婚的事，結婚證書上的印文更不是他們親自蓋的，也沒有授權兩人刻印或用印，因此裁定這段婚姻確實無效。

陳女當時辯稱，其中一名證人對自己有誤解，事後後悔當證婚人，另一名證人則與里長子女情感深厚，供詞明顯偏袒且與事實不符，「我與陳文生歷經千辛萬苦才完成結婚登記，怎麼可能偽刻、擅用證人印章，導致婚姻效力事後歸於無效。」

陳女對於一審的判決不服，上訴至二審。但高等法院認為，2名證人皆否認見聞這段婚姻，加上陳女自己也坦承，其中一名證人是里長的妹妹，當初得知兩人交往就曾激烈反對，怎麼可能還會同意當證人，24日仍判她婚姻無效敗訴。