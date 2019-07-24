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社會 社會焦點 保障人權

女工自稱遭性侵至少10次　一張「2800元派工單」救了老闆

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記者黃翊婷／綜合報導

台中溫姓女工指控遭林姓老闆性侵、猥褻至少10次，她甚至能詳細描述受到侵害的過程以及時間；不過，後來檢方在調查過程中找到派工單，發現她在自稱受害的時間其實是和男友一起到工地工作，最後反而揹上誣告罪，被判處3個月有期徒刑，且不得易科罰金，全案仍可上訴。

▲▼示意圖,社會,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦。（圖／123RF）

▲溫女自稱受到至少10次性侵害，最後結局卻出現大逆轉。（示意圖／123RF，與本案無關）

判決書中提到，溫女與林姓老闆原本相處就不是很融洽，她2017年5月接受警方質詢時聲稱，受到老闆性侵害超過10次，第一次受害是在同年3月間，「我還記得那天出太陽，早上大約8點到9點，地點是在公司3樓的老闆房間。當天我請假在房間裡休息，老闆載完員工回來，就到2樓敲我的房間門，說要幫我按摩，我就跟著上樓到他房間」，沒想一進去就遭壓制在床上，接著性侵得逞。

溫女繼續指控，後來有一次她放假下樓想裝水來喝，卻被老闆抓住手腕、按住頭部強吻，直到男友路過撞見，大聲詢問「你在幹什麼」才被放開，後續自己就趕緊跟著男友一起回到2樓。不過，雖然溫女能明確說出受害過程以及時間、地點，但台中地檢署在調查過程中發現派工單上明確記載，事發時間她根本就是和男友在其他工地工作。

▲按摩（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲溫女指稱老闆是以按摩為由，趁機對她伸出狼爪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

溫女這才改口辯稱自己記錯時間，但絕對沒有誣告。而負責簽當日派工單的陳姓證人證稱，「這兩天溫女都有去上班，是上整天班，我也有去同一個工地上班，實際收到2800元，她不會獨立簽一張派工單，我簽收2800元回來就交給老闆，老闆再將工資發給我們，如果她沒有跟我去上班，業主只會給1400元。」

雖然溫女及男友都聲稱林姓老闆的確有伸出鹹豬手，但台中高分院法官認為，根據派工單以及證人的證詞可以推定，女方指控遭受性侵害的時間、行為與實情不符，應該是憑空捏造，最後不採信她的說詞，並依誣告罪判處3個月有期徒刑，且不得易科罰金，全案仍可上訴。

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關鍵字：台中高分院,誣告,性侵

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