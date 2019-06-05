誆和金酒公司「有關係」騙投資　馬防部退役中將之子判刑

▲退役中將兒子明知家中已沒在經營金門高粱酒買賣生意，卻誆騙投資人投資，遭到判刑。（圖／資料照／示意用）

記者楊佩琪／台北報導

自稱丈夫為馬防部退役中將的馮姓婦人與長子楊姓男子，被控以投資金門高粱為由，誘騙親友高達4億多元，台北地檢署將2人依違反《銀行法》起訴。不過楊男另被控詐騙2名女子投資，台北地方法院日前依非法經營銀行業務罪，將楊男判處有期徒刑3年8月，全案可上訴。

根據判決，楊姓男向一李姓女子宣稱家中是酒商，政商關係良好，有金門酒廠的酒牌，也是金酒公司的代理商，加入投資100萬元可獲利7萬元。李女因此匯款100萬至楊男的帳戶裡，楊男也與她約定年利率60%，但約定發放紅利時間到，楊男避不見面也未付款。

另一黃姓女子則指控，楊男誆稱母親馮姓婦人從事高粱酒買賣，和金酒公司的

關係非常好，獲利相當穩定相當高，還拿出工人忙碌搬運高粱酒，以及名牌跑車的照片證明，並承諾年利率會有44.4%，她因此分別匯款共570萬元加入投資，沒想到楊男以「政黨輪替」沒法將高粱酒運到大陸地區等理由，不依約給付。

對此，楊男辯稱，他並沒有違反《銀行法》或任何詐欺取財的犯行，母親馮姓婦人確實有經營金門酒類生意，為百齡興業登記負責人，且收入穩定。因母親有資金需求，他才告知黃、李2女有投資機會，但因母親經營不善，資金無法周轉，才沒法給付紅利，但他已經返還李姓女子100萬元、黃姓女子78萬多元。

不過法官發現，馮姓婦人及楊姓男子自稱為金酒公司代理商，實際卻是委託金門商家幫忙收購高粱酒，金額高達上億，往來4年後，於2014年5、6月間出現跳票狀況，百齡公司也於7月登記解散，但楊男卻還與李姓、黃姓女子誆稱有投資機會。

金門商家強調，從未聽聞百齡公司有特別管道可取得高粱酒；金酒公司也回覆，並未與百齡公司或馮姓婦人間有任何採購契約，或是有其他契約關係，可見楊男所言，確實是以欺瞞方式施用詐術。

雖然楊男辯稱，當時相信母親有辦法繼續經營酒類生意，才找人投資，事情發生後也還了錢，但從楊男與馮婦間的lINE對話看來，出現「我已無能為力」、「已經撐不住」等語，可見楊男深知百齡公司不僅無法支付貨款，馮婦也與多名投資人有債務糾紛，卻還以詐術誆騙投資，因此依違反《銀行法》非法經營銀行業務，處有期徒刑3年8個月。

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