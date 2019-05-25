狂抓200騎士吐痰！檢舉達人40支影片「飛出去的角度都一樣」　真相讓檢怒了

▲劉姓檢舉達人狂拍200多支影片，其中40支變造痕跡明顯，檢方認定他詐領獎金。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

突發中心／新北報導

新北市一名劉姓「檢舉達人」狂拍了200多支隨地吐痰、吐口水的影片，向新北環保局領獎金；環保局察覺有異，報請檢方調查，分析後發現其中40支影片，不僅痰的樣子雷同，就連飛行路徑也一模一樣，最後依偽造文書、詐欺取財等罪起訴劉男，建請法院從重量刑。

起訴書指出，2016年1月到4月間，劉男向環保局檢舉超過200支影片，內容多為板橋機車騎士隨地吐痰，每支影片可領取288元檢舉獎金。由於數量過多，環保局報請檢方查驗，還出動科技犯罪偵查組到劉男家中搜查，查扣電腦內偽造影片用的圖片檔「口水.png」。檢方過濾影片，發現其中40支內容中痰的樣子、飛行路徑以及消失時間都相當雷同，且與圖片檔「口水」相似。

檢方傳喚多名被檢舉人出庭作證，不少人都表示，根本不會隨地吐痰，只是怕麻煩才乖乖繳罰金；調查局的影片分析中，也查出部分檢舉影片經過重新編碼，並非原始攝影檔，且都嵌入「口水」圖檔。劉男對指控全盤否認，辯稱「口水」圖檔只是標記用；但檢方認為他的說法與常情不符，再綜合調查局分析結果，認定變造40支影片，不法所得共1萬1520元，依詐欺取財、偽造文書等罪起訴劉男，並痛批他貪圖私利、一再變造影片，誣指民眾違規詐領檢舉獎金，飾詞狡辯、毫無悔意，建請法院從重量刑。

▲板橋地區多名騎士遭劉男檢舉，出庭作證時不少人覺得莫名其妙。（圖／ETtoday新聞雲資料照）