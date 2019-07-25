墜毀苗栗深山41年「飛官劉傳集入祀忠烈祠」　妻女見殘骸下跪落淚

▲劉傳集的妻女今年5月曾前往失事現場招魂。（圖／包正豪授權使用，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

陸軍航空隊編號8012觀測機在1978年5月於苗栗向天湖附近撞山失事，直到去年7月才被山友發現殘骸，觀測中隊副隊長劉傳集少校的妻子得知消息後，選在今年5月親自前往失事現場，一看到還留在原地的飛機殘骸忍不住痛哭直說，「我的心都碎了，親愛的……我好痛……好痛啊」。如今經過多方協調，劉傳集少校的英靈將入祀桃園忠烈祠。

劉妻在41年前因為懷有6個月的身孕，加上山路難行，無法前往失事現場招魂，今年5月她聽說飛機殘骸仍遺留深山中，於是與淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪聯繫，一行人半扶半走，花了比平時多3倍的時間才抵達殘骸處，她一看到破碎的飛機殘骸，忍不住當場哭喊，「我的心都碎了，親愛的……我好痛……好痛啊！」

包正豪曾透過臉書PO文形容，「才剛到，就聽見那撕心裂肺的哭聲，40年的不甘與想念，都化作淚水。而我默默走到遠處林下，把這一刻留給她們」；劉妻事後也曾感嘆，自己做夢也沒想到還有機會能一圓這個心願，如果不是女兒一路攙扶以及堅強的意志力支撐，自己恐怕走不完這4小時的山路，「我用盡了我全身的力氣，連喘息聲沒有停下來過就是想去看看你！」

▲事發當年劉妻因為懷孕無法長時間走山路，雖然她很想親自前往現場，但還是被其他人勸退。

據了解，劉傳集是在1978年5月3日駕駛固定翼U-6A式機執行飛行任務時失事殉職，國防部常務次長徐衍璞今年5月曾對媒體表示，會請後備指揮部研議，是否讓劉傳集入祀忠烈祠。根據《青年日報》報導，經過將近2個月的協調溝通，陸軍航特部601旅旅長、政戰主任在本月24日陪同家屬前往觀測機殘骸現址招魂，並決定想辦法將殘骸運下山，同時讓劉的英靈入祀忠烈祠。

▼劉妻見到飛機殘骸當場跪著哭了起來。