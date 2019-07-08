世大運派遣人員詐領差旅費　連號計程車收據被抓包偽簽

▲曾姓派遣員涉嫌用連號的計程車收據詐領世大運差旅費1萬多元被檢察官起訴。（示意圖與本案無關／記者張一中攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市政府2017年承辦世界大學運動會，委託優利資源整合公司協辦人力派遣事務，但曾姓女派遣員被安排到林口選手村工作期間，持偽造的數十張計程車收據，企圖向台北市體育局報領差旅費1萬7050元，因被發現部分收據是連號的才沒得逞，台北地檢署依偽造文書、詐欺取財未遂等罪起訴曾女。

台北市體育局為了世大運盛會，與人力派遣業者「優利」公司簽約， 支援300人進駐世大運籌備處、台北小巨蛋辦公室等多個地點，支援協辦世大運相關工作，契約明定，派遣人員薪資、加班費、差旅費，都是由優利先給付，之後再統一向體育局請款。

▲曾女涉嫌自行偽造計程車乘車證明以及車資收據向公司詐領差旅費未遂。（示意圖與本案無關／記者劉昌松攝）

起訴指出，曾姓女子是2017年6月間，被派駐到新北市林口區的世大運選手村，但她明知自己並沒有在派駐期間，從台北市體育局或選手村搭乘大都會衛星車隊的計程車回家，卻拿大都會車隊的收據，向優利公司報領差旅費1萬7050元。

結果優利公司承辦人員發現，曾女提出的大都會車隊「桃捷計程車運價證明」、「桃捷計程車乘車單」，竟然是連號的，因此沒向體育局請款，反而是通報到台北市政風處，檢察官偵辦時，名字被寫在收據上的王姓運將證稱，會應客人要求，拿空白單據給客人自行填寫，檢方因此認為曾女涉嫌偽造文書、詐欺取財未遂等罪。

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