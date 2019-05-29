　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

自稱「三星台灣區總代理」富二代　已婚男騙女過夜又詐財

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼外遇 。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲隆姓男子自稱老爸是韓國三星台灣區總代理，對女子騙財又騙色。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者楊佩琪／台北報導

49歲隆姓男子以「李大慶」的假名，自稱老爸是韓國三星台灣區總代理，自己是多金富二代，透過通訊軟體誘騙熟女赴旅館投宿，再藉口幫忙清還卡債、修手機等理由，趁機盜領，還假意欣賞珠寶，騙走價值12多萬元的白金項鍊、鑽戒。台北地方法院審理，考量雙方達成和解，將隆男依詐欺取財罪判處5個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

已婚的隆姓男子被控於2018年2月間，利用通訊軟體Line，將一李姓女子加為好友後，以「李大慶」的假名，自稱其父親是韓國大廠三星的台灣區總代理，未婚，博取李女的好感，並相約一起吃飯、唱歌，投宿台北市萬華區知名旅店

隔天早上，隆男謊稱要幫李女清還卡債，也可幫修手機，使李女誤信，把自己的郵局帳戶、密碼，以及2支三星S8 Plus和Note2手機交給隆男。隆男又以想欣賞李女身上配戴的一條白金項鍊、鑽戒為由，把穿戴在自己身上，再以要幫買早餐，離開飯店。

李女獨自一人在旅店房間內等到下午2點多，遲遲不見隆男返回，打電話也不通，才驚覺受騙，一查又發現自己的郵局帳戶內，共1萬8810元被盜領，白金項鍊和鑽戒當人也一去不回，氣得報警。

警方循線逮到隆男，隆男坦承犯案，但白金項鍊已經被他轉賣，得手8000多萬元，被檢方依詐欺取財罪提起公訴。法官審理，考量隆男與李姓女子達成13萬元和解，因此判決5個月有期徒刑，如易科罰金以1000元折算1日，全案可上訴。

【更多新聞】

ET快訊
正妹撞球比賽穿緊身短洋裝　「一彎腰露邪惡視角」200萬人觀戰
鳳陽艦上校艦長酒後失態　海軍火速解職並移法偵辦
「吃鳳梨治飛蚊症」遭教授打臉：酵素不會跑到眼睛！研究作者回應
全球首見！大屯火山休眠偵測到「心跳」　每18分鐘震一次

關鍵字：三星,總代理,台灣,富二代,已婚,詐騙,詐欺取財,項鍊,鑽戒,投宿,旅館,飯店,旅店,過夜,早餐,修電腦,盜領,卡債,信用卡,熟女,Line

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

檢方爆「共諜會議」影片　王炳忠氣炸：讀書會被刻意操作

無恥女「弄掉飯匙」一腳踩下去！下秒裝沒事放回去　被糾正還大翻白眼

街友不滿遭流鶯辱罵...狂毆後拿枕頭悶死　頭七城隍廟旁遭逮嚇歪：不是故意

緝毒犬CHOCO處女秀就建功　藏毒高手甘拜下風喊：認輸

自稱「三星台灣區總代理」富二代　已婚男騙女過夜又詐財

免費遊泰國吞毒球走私害死2人　主嫌遭通緝宣告死亡不起訴

愛不到！亂刀殺害俏老闆娘　員工判無期徒刑定讞

捷運驚傳有人持刀揮舞　嚇壞女乘客的兇手就是「它」...

欠4萬元債「男翻護欄跳鐵軌」欲輕生　留訊：我愛的人對不起

為10公克K他命黑吃黑　3男持西瓜刀砍斷藥頭手筋吃牢飯

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

陳玉珍卡位趁隙「環抱蔣萬安」　橫躺主席台猛扯麥克風遭拉下台

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

三寶無極限！待轉區當停車格　女行李放好才上車...騎士看傻眼

後方狂按喇叭...轎車神Move躲過 貨車「煞車失靈」保齡球式撞三車

張雁名「雙重人格隨機殺人」!?　 天心一眼識破：你在裝病

檢方爆「共諜會議」影片　王炳忠氣炸：讀書會被刻意操作

無恥女「弄掉飯匙」一腳踩下去！下秒裝沒事放回去　被糾正還大翻白眼

街友不滿遭流鶯辱罵...狂毆後拿枕頭悶死　頭七城隍廟旁遭逮嚇歪：不是故意

緝毒犬CHOCO處女秀就建功　藏毒高手甘拜下風喊：認輸

自稱「三星台灣區總代理」富二代　已婚男騙女過夜又詐財

免費遊泰國吞毒球走私害死2人　主嫌遭通緝宣告死亡不起訴

愛不到！亂刀殺害俏老闆娘　員工判無期徒刑定讞

捷運驚傳有人持刀揮舞　嚇壞女乘客的兇手就是「它」...

欠4萬元債「男翻護欄跳鐵軌」欲輕生　留訊：我愛的人對不起

為10公克K他命黑吃黑　3男持西瓜刀砍斷藥頭手筋吃牢飯

貓奴導演太愛貓　《爺爺與喵》鏡頭狂追貓　柴崎幸嘆：導演你要拍人啊

「不抽菸」台商健檢驚罹「肺腺癌」　醫：4種人風險也很高

寶可夢夥伴票選　你最想和哪隻精靈一起冒險？　第一名實力超強但難駕馭

【廣編】SANLUX台灣三洋　蟬聯19年信譽品牌金奬

17隻怪獸集結《哥吉拉II怪獸之王》　導演暗示超想拍「哥吉拉V.S.復仇者聯盟」

福音！彩券、統一發票課稅門檻調高　最快5、6月期發票可適用

賴清德「臨危不亂」看到蔡英文選了…　沈玉琳挖坑：這打牌的人都懂

化成厲鬼才能重獲自由　重看《胭脂扣》：如花替我們愛了不敢愛的人

檢方爆「共諜會議」影片　王炳忠氣炸：讀書會被刻意操作

無恥女「弄掉飯匙」一腳踩下去！下秒裝沒事放回去　被糾正還大翻白眼

社會熱門新聞

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力..

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　..

電鍍廠偷排氰化物　21歲新婚男..

童眼發黑成熊貓　失聯3天保母P..

北市府女幕僚爆偷情　午休幽會直..

連兩胎不知父親是誰！21歲母親..

高一男被笑死胖子　半夜滿身被塗..

醫手伸肛門掏糞　便祕女怒控性侵

被北捷清潔工狂揍！督導女兒哭了..

少年騎車突遇襲　4人背部中刀送..

留下遺書後離家　女趴臥後隆沙灘..

醫師男友劈腿　前女警剪爛新歡鞋

酒駕撞死人　醉男傳長輩圖道早安

「國民黨諸葛亮」兒　欠百萬賭債..

更多熱門

相關新聞

台薩恢復邦交？　國台辦提一中

中美國家薩爾瓦多日前結束大選，即將上任的副總統烏佑亞日前表示，不排除與台灣恢復邦交的可能，引起討論，大陸國台辦發言人安峰山今天強調，堅持一個中國原則是國際社會公認的準則，認為中薩建交符合兩國人民的根本利益。

美中貿易談判前景與台灣因應之道

富二代邀友炫富　遊戲打輸砍27刀殺人

信用卡繳稅　具延遲繳稅效果

智慧型手機消費趨勢　CNBC：不買新手機

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

潑酸24歲妻「焦黑毀容」　帥警：她婚後變香爐

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力就好

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面曝光

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

阿伯珍藏軍服60年　臂章階級讓大家驚了

電鍍廠偷排氰化物　21歲新婚男「爸我不行了」亡

「幫夫運」最旺的星座女Top 3

耳機線「被電梯門纏住」她慘遭斬首

快訊／韓藝人被經紀人強拍裸照與影片

童眼發黑成熊貓　失聯3天保母PO網求救

慘叫一聲來不及　他身體被切兩半

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想欲做總統

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！

對公司發票！特別獎「8碼全中」　他下秒QQ

更多

最夯影音

更多

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面