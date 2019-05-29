自稱「三星台灣區總代理」富二代　已婚男騙女過夜又詐財

▲隆姓男子自稱老爸是韓國三星台灣區總代理，對女子騙財又騙色。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者楊佩琪／台北報導

49歲隆姓男子以「李大慶」的假名，自稱老爸是韓國三星台灣區總代理，自己是多金富二代，透過通訊軟體誘騙熟女赴旅館投宿，再藉口幫忙清還卡債、修手機等理由，趁機盜領，還假意欣賞珠寶，騙走價值12多萬元的白金項鍊、鑽戒。台北地方法院審理，考量雙方達成和解，將隆男依詐欺取財罪判處5個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

已婚的隆姓男子被控於2018年2月間，利用通訊軟體Line，將一李姓女子加為好友後，以「李大慶」的假名，自稱其父親是韓國大廠三星的台灣區總代理，未婚，博取李女的好感，並相約一起吃飯、唱歌，投宿台北市萬華區知名旅店

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隔天早上，隆男謊稱要幫李女清還卡債，也可幫修手機，使李女誤信，把自己的郵局帳戶、密碼，以及2支三星S8 Plus和Note2手機交給隆男。隆男又以想欣賞李女身上配戴的一條白金項鍊、鑽戒為由，把穿戴在自己身上，再以要幫買早餐，離開飯店。

李女獨自一人在旅店房間內等到下午2點多，遲遲不見隆男返回，打電話也不通，才驚覺受騙，一查又發現自己的郵局帳戶內，共1萬8810元被盜領，白金項鍊和鑽戒當人也一去不回，氣得報警。

警方循線逮到隆男，隆男坦承犯案，但白金項鍊已經被他轉賣，得手8000多萬元，被檢方依詐欺取財罪提起公訴。法官審理，考量隆男與李姓女子達成13萬元和解，因此判決5個月有期徒刑，如易科罰金以1000元折算1日，全案可上訴。

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