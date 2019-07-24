兩女出生就坐牢、出獄秒離婚　年邁父住院一週求扶養被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

台南郭姓男子與前妻育有兩名女兒，但他婚後因案入獄，刑滿出獄隨即與前妻協議離婚，從此對兩名女兒不聞不問，今年3月他因為肺炎生病，加上先前脊椎開刀，身體虛弱到無法工作，這才決定向孩子們請求每人每月9571元的扶養費。不過，台南地院法官認為，郭男並未對女兒盡到扶養義務，提告又沒有正當事由，最後裁定駁回告訴。

▲郭男生病身體虛弱，提告希望兩名女兒能出錢幫忙扶養自己。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，郭男婚後因案入獄，出獄不久隨即在1995年5月協議離婚，從此沒再與前妻、女兒們聯絡，後來因並進行脊椎開刀，身體變得相當虛弱，無法從事勞力工作，今年3月又因為肺炎導致的氣喘急性發作住院，整整治療一週才挺過來。

郭男認為，自己目前雖然與雙親同住，但父母均領有中度身障手冊，他出院至今仍得繼續回診，後續還得負擔多筆醫療費用以及清償向鄰居的借款，僅靠父母每月4000多元的補助，以及白米、泡麵等補助物資度日，根本無法維持基本生活，不得已才決定提告向女兒們要求每人每月9571元的扶養費。

▲郭男婚前、婚後多次因案進出監獄或是勒戒所。

但郭男的兩名女兒出庭抗辯，父親自從她們出生以來根本就沒有盡到照顧、扶養的責任，還因為毒品案多次進出監獄、勒戒所，雙親離婚之後，她們則是由母親獨力拉拔長大，如今父親反過來要求給付扶養費，又沒有正當理由，實在很不公平，因此主張應該可以免除扶養義務。

台南地院法官認為，郭男雖然因為健康因素無法工作，導致難以維持生活，的確有需要受到扶養的必要，但考量到他從女兒們嬰幼兒階段就入監服刑，出獄後又隨即離婚，在女兒成年之前反覆進出監獄，確實沒有盡到為人父的扶養義務，加上提不出正當理由，最後裁定駁回他的訴求。