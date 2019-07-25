陸發表國防白皮書　首度公布解放軍戰區和各軍種演習代號

▲中國《新時代的中國國防》白皮書。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

大陸國務院新聞辦公室24日發表《新時代的中國國防》白皮書，除了首次寫入包含解放軍052D導彈驅逐艦、殲-20隱身戰機、東風-26中遠端彈道導彈等主戰裝備，也首度公布戰區和各軍種近年來系列演習的代號。

白皮書中指出，各戰區強化聯合訓練主體責任，紮實開展聯合訓練，結合各戰略方向使命任務，組織「東部」、「南部」、「西部」、「北部」、「中部」系列聯合實兵演習，努力提高聯合作戰能力。此外，白皮書還公布陸軍的「跨越」、「火力」系列實兵實裝實彈演習，海軍的「機動」系列實兵對抗演習，空軍的「紅劍」系列體系對抗演習，以及火箭軍的「天劍」系列演習。

▲解放軍「跨越-2017．朱日和」組織合成旅基地化訓練。（圖／翻攝自中國軍網）

《環球時報》報導，陸軍的「跨越系列演習」最早可追溯至2009年， 當年的「跨越-2009年」是解放軍建軍以來首次大規模的跨區實兵檢驗性演習，後來逐步演化為「跨越朱日和」系列演習，旨在檢驗五大戰區陸軍全域作戰能力。而目前「跨越-2019‧朱日和A」演習正在進行中。

至於「機動」演習是海軍跨海區、跨艦隊的對抗演習。1991年首次舉行「機動1號」演習，截自2013年10月止，共舉行5次機動演習。關於「機動」演習事實上公開報導並不多見，最近一次的是代號為「機動-5號」的遠海實兵對抗演習，演習時間在2013年10月，參演兵力包含三大艦隊，演習海域則位在西太平洋。

▲中國空軍「紅劍-2017」體系對抗演習，數十支航空、地導、雷達、電抗等兵機種部隊布陣西北大漠，多型戰機滑出停機棚。（圖／翻攝自「空軍發布」微信公眾號）

報導指出，空軍的「紅劍」系列演習則是檢驗中國空軍體系作戰能力的戰術乃至戰役級對抗演習，通常是在空軍師旅乃至戰區之間展開體系對抗。而「天劍」系列演習為火箭軍一年一度的常態系列演習，已經連續舉行數年，這項火箭軍的旅級對抗演習，與陸軍「跨越-朱日和」系列旅級對抗演習，以及空軍「紅箭」系列旅級體系對抗演習並列大規模演習，每年舉辦數十場。

值得注意的是，殲-20曾首度現身2018年空軍的「紅劍」演習備受矚目，在體系對抗中模擬「橙軍」，扮演美軍F-22和F-35進行突襲。當時有分析認為，綜觀全球目前有能力使用成熟的隱身戰機只有美國，同時需要美軍深度介入的「戰場」只有台海，解放軍此舉無疑是對未來可能的衝突做對抗準備。

▼央視公開火箭軍「天劍演習」系列過程。（圖／翻攝自央視畫面）