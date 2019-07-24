身體變差！他覺茶水有異...裝監視器　驚見20年同事偷加「去鏽水」

▲被同事在茶裡加腐蝕性強酸液體「去鏽水」。（圖／翻攝自《梨視頻》）

實習記者賴韻如／綜合報導

俗話說：害人之心不可有，防人之心不可無，千萬不要被職場上的「小人」陷害了！大陸廣東東莞有一名男子身體不適，且發現自己上班飲用的茶水常常有異味，決定調監視器來一探究竟，沒想到竟抓到「共事20多年」的同事在自己的茶杯裡加東西，嚇得他趕緊報警。

據《梨視頻》報導，這名受害者表示，由於自己工作時都固定會泡茶來飲用，但最近都覺得茶杯裡的味道怪怪的，茶水都變得酸酸苦苦的，且腳上竟長了類似濕疹的東西，還開始出現頻尿現象，最後決定在自己的辦公桌旁放一個小型的監視器來取證。

沒想到看了監視器畫面才發現，真的有一名同事會趁他不在位置上時，拿起他的水杯加入不明物體。受害者氣得當面追問同事，沒想到該同事卻不以為意地表示，自己沒有天天加，「只不過十次八次左右」。最後經過警方的調查下，才發現這名惡毒的同事在茶杯裡加的是具有腐蝕性的強酸液體「去鏽水」。

▲同事淡定稱自己只加了十次八次左右。（圖／翻攝自《梨視頻》）



受害者事後表示，自己和對方已經當了20多年同事了，平常也沒有什麼衝突，完全沒有頭緒為何對方要突然在自己的茶水裡下毒，況且自己更從來沒有想過同事會在自己的茶杯裡下毒，覺得這是電視裡才會出現的事情。目前這名同事已被帶回警局偵訊。

這起恐怖的職場陷害讓不少網友都相當震驚，紛紛留言表示，「媽呀好累，還要防同事」、「這是殺人未遂！是謀殺！」、「到底有什麼深仇大恨」、「人心最可怕」、「超級惡毒」、「不敢相信這種事都有....」、「職場小人真是防不勝防的！我被坑過！謹慎謹慎！」。然而，更有幽默的網友打趣回應道，「這就是我畢業那麼多年沒去上班的原因了」。