　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

身體變差！他覺茶水有異...裝監視器　驚見20年同事偷加「去鏽水」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼在茶裡加「強酸液體去繡水」。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲被同事在茶裡加腐蝕性強酸液體「去鏽水」。（圖／翻攝自《梨視頻》）

實習記者賴韻如／綜合報導

俗話說：害人之心不可有，防人之心不可無，千萬不要被職場上的「小人」陷害了！大陸廣東東莞有一名男子身體不適，且發現自己上班飲用的茶水常常有異味，決定調監視器來一探究竟，沒想到竟抓到「共事20多年」的同事在自己的茶杯裡加東西，嚇得他趕緊報警。

據《梨視頻》報導，這名受害者表示，由於自己工作時都固定會泡茶來飲用，但最近都覺得茶杯裡的味道怪怪的，茶水都變得酸酸苦苦的，且腳上竟長了類似濕疹的東西，還開始出現頻尿現象，最後決定在自己的辦公桌旁放一個小型的監視器來取證。

沒想到看了監視器畫面才發現，真的有一名同事會趁他不在位置上時，拿起他的水杯加入不明物體。受害者氣得當面追問同事，沒想到該同事卻不以為意地表示，自己沒有天天加，「只不過十次八次左右」。最後經過警方的調查下，才發現這名惡毒的同事在茶杯裡加的是具有腐蝕性的強酸液體「去鏽水」。

▲▼在茶裡加「強酸液體去繡水」。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲同事淡定稱自己只加了十次八次左右。（圖／翻攝自《梨視頻》）

受害者事後表示，自己和對方已經當了20多年同事了，平常也沒有什麼衝突，完全沒有頭緒為何對方要突然在自己的茶水裡下毒，況且自己更從來沒有想過同事會在自己的茶杯裡下毒，覺得這是電視裡才會出現的事情。目前這名同事已被帶回警局偵訊。

這起恐怖的職場陷害讓不少網友都相當震驚，紛紛留言表示，「媽呀好累，還要防同事」、「這是殺人未遂！是謀殺！」、「到底有什麼深仇大恨」、「人心最可怕」、「超級惡毒」、「不敢相信這種事都有....」、「職場小人真是防不勝防的！我被坑過！謹慎謹慎！」。然而，更有幽默的網友打趣回應道，「這就是我畢業那麼多年沒去上班的原因了」。

ET快訊
NCC再罰中天新聞160萬！開鍘5電視台8新聞違規一次看
午後雨彈範圍擴大！北北基16縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風
暑假不想打工　台中16歲少女拿西瓜刀追砍2刀..媽媽滿身血求
國安局抓內鬼！1500人填私菸「自檢表」　現金、轉帳一併查

關鍵字：大陸,茶水

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

衣櫃後方莫名發出「詭異聲響」⋯他找人一拆嚇呆了：15公斤巨型巢穴現形！

身體變差！他覺茶水有異...裝監視器　驚見20年同事偷加「去鏽水」

獨遊女發「神秘8碼數字」：有好心人幫忙！　警方3天後找到遺體

陸國防白皮書強調「軍費合理」　佔GDP比重「安理會五常中最低」

影／帶3歲孫女出門玩！阿嬤丟完垃圾轉身一看⋯女童「重傷癱倒地上」

白皮書主動透露國防「秘密」　新華社：彰顯中國軍隊開放自信

陸國防白皮書「點名民進黨」　陸委會：不放棄武力犯台才是最大威脅

輪胎卡異物！他下車清理竟「瞬間爆炸」　慘遭彈飛全身骨折昏迷

影／外婆陷入病危4次求救！所有醫生竟「忙著拍大合照」...耽誤20分鐘老人亡

影／貴州六盤水深夜山崩「埋21房」　民眾：聽到聲音就樹倒房塌

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

衣櫃後方莫名發出「詭異聲響」⋯他找人一拆嚇呆了：15公斤巨型巢穴現形！

身體變差！他覺茶水有異...裝監視器　驚見20年同事偷加「去鏽水」

獨遊女發「神秘8碼數字」：有好心人幫忙！　警方3天後找到遺體

陸國防白皮書強調「軍費合理」　佔GDP比重「安理會五常中最低」

影／帶3歲孫女出門玩！阿嬤丟完垃圾轉身一看⋯女童「重傷癱倒地上」

白皮書主動透露國防「秘密」　新華社：彰顯中國軍隊開放自信

陸國防白皮書「點名民進黨」　陸委會：不放棄武力犯台才是最大威脅

輪胎卡異物！他下車清理竟「瞬間爆炸」　慘遭彈飛全身骨折昏迷

影／外婆陷入病危4次求救！所有醫生竟「忙著拍大合照」...耽誤20分鐘老人亡

影／貴州六盤水深夜山崩「埋21房」　民眾：聽到聲音就樹倒房塌

UA前進中職明星賽　打造專屬裝備送上最強祝福

衛武營打造全台獨家「馬戲平台」　馬戲迷能欣賞還能親身體驗！

史上最貴！　NIKE超稀有神鞋「月亮鞋」以1360萬售出

喇牙寶寶爬床上　他萌翻抬頭一看：嚇到跳起來！網發麻曝...媽媽很盡責

正式跟按讚說再見！IG宣佈7國率先「隱藏讚數」只有發文者看得到

滅蚊靠爬樹？韓國瑜早知有專業機具可用「8度狂讚好聰明」

民進黨爛帳推前朝？ 洪孟楷：為何不怪林則徐燒鴉片沒燒菸草

賣房土增稅貴鬆鬆　4條件可改為自用優惠稅率節稅

OL控按摩師猥褻　「連兩日都沒換人」告不成

台灣離島6大跳島新玩法！爬超狂惡魔階梯、與熱帶魚共舞

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

大陸熱門新聞

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀..

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

家中藏3公尺眼鏡王蛇　狂吞60..

影／27歲女獨遊華山遇害！朋友..

做完流產手術…她複查發現胎兒還..

陸國防部：中國一點也不能少

女大生打工遭外籍男強吻　老闆竟..

剛和男友分手...單身妹遭拖進..

童扮媽上網訴苦：誰來教爸怎當家..

她產女7天後捅死夫　目擊者：他..

港警家屬公開信：籲特首政治問題..

哥去世弟想辦手機過戶　電信：本..

兒「推購物車」亂衝…下秒撞上液..

陸前總理李鵬逝世　享耆壽91歲

更多熱門

相關新聞

農委會：非洲豬瘟恐有第二波疫情

非洲豬瘟中央災害應變中心今（24日）進行第11次會議，會後中心表示，7月從旅客行李查到的肉品被檢出非洲豬瘟病毒數量不降反升，推估恐出現第二波疫情。農委會主委陳吉仲表示，去年8月截至昨（23日），1958件樣本中， 有非洲豬瘟病毒累計88件，接下來將加強非洲豬瘟、口蹄疫邊境防疫管制等措施。

摔下樓梯！畚箕頭插入她肛門4cm

Mazda CX-4休旅車間諜照曝光

剛和男友分手...單身妹遭拖進草叢性侵

萌咬維尼喵踏踏　主：大陸會禁播

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

龜山島龜首崩塌落石

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

17歲電眼妹裸斃　敢喝敢玩圈子內超有名

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

黃國昌： 5輛載私菸是總統府的貨車　非國安局

阿Ken鬆口和安心亞關係：可能沒愛過我

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

今午後雷雨熱區曝光　專家揭下波颱風生成旺季

渣狼柔道教練！誘吞國三女學生、5劈女友

妹子急拍肩「妳大便掉了」真相惹笑網

更多

最夯影音

更多

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面