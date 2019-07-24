陸國防白皮書重砲台獨　國防部：一貫統戰伎倆

▲國防部發言人史順文。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

大陸國務院新聞辦公室24日上午發布《新時代的中國國防》白皮書，陸國防部發言人吳謙點名民進黨堅持分裂立場，不承認九二共識，對外挾洋自重，「搞台獨就是死路一條，中國一點都不能少」。對此，國防部發言人史順文24日表示，此白皮書顯示中國大陸企圖淡化國際間對「中國威脅論」的疑慮，展現其統戰的一貫伎倆。

大陸國務院新聞辦公室24日上午發表《新時代的中國國防》白皮書，並於10點舉行發佈會。白皮書指出，新時代中國國防的目標是堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，闡述了中國合理適度的國防開支，介紹中國國防費規模結構。白皮書還提到，台獨分裂勢力及其活動始終是台海和平穩定的最大現實成脅，是祖國和平統一的最大障礙。

吳謙於記者會中表示，白皮書多處提到台灣，顯示台灣問題事關中國核心利益，血濃於水，「我們願意最大的誠意、最大的努力，爭取和平統一，但必須堅決提出，台獨是死路一條，如果有人試圖要分裂，中國軍隊不惜一戰，維護主權完整」。

對此，史順文表示，綜觀此白皮書內容，重點仍在於向外界說明中共國防與軍隊建設方向，凸顯其武器發展，並持續編列高額國防預算之合理性。

史順文還指出，此白皮書同時還凸顯中共企圖淡化國際間對「中國威脅論」的疑慮，展現其統戰的一貫伎倆。