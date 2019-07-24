渣男腳踏3條船！臉書放閃小三小四為「老婆」　躲過刑責卻被民事法官抓包

▲高雄一名男子腳踏3條船，在臉書上放閃稱妻子為「大老婆」，另2名女子為「老婆」。（示意圖／視覺中國）

記者黃苑瑜／高雄報導

高雄市經營洗車廠的阿銘（化名）腳踏3條船，被妻子發現控告通姦罪後，竟在臉書上稱妻子為「大老婆」，而另2名女子均為「老婆」；檢方誤以為妻子已宥恕而處分不起訴，卻逃不過民事法官的法眼，判處阿銘與2名女子連帶賠償百萬元定讞。

判決指出，阿銘結婚16年，與妻子分別在2016年6月和9月間生下子女，因經營洗車場結識了小美（化名）和小琪（化名），彼此墜入愛河多次一起約會出遊，其妻子完全被矇在鼓裡，而他還在臉書放閃，公開有非婚生子女、以及和小琪的戀情。2018年間，阿銘的妻子發現丈夫偷吃2女，怒對他提出刑事妨害婚姻告訴和民事求償，請求3人連帶賠償75萬元的精神撫慰金。

阿銘在法庭上指稱，妻子一直都知道他們3人是男女朋友關係，否認有侵害配偶權。他還說，妻子默許同意他們發生性行為，卻拖到106年12月才提起訴訟，請求權已罹於時效。

據了解，檢方開庭調查，以阿銘臉書張貼公開妻子、小美和小琪的照片，文字稱呼妻子為大老婆，其餘2人則為老婆等理由，認定交往均徵得妻子同意，罪嫌不足，躲過刑事責任。

然而，民事法官審裡卻覺得案情不單純，阿銘臉書原本所寫的文字，僅有阿銘經營洗車廠、銷售汽車用品及出遊的照片，至於稱呼大老婆和老婆的文字，是他在被控妨害婚姻後才加上去的，認為阿銘有想規避刑責的意圖，同時查出請求權並無消滅，因此判處他和小美應連帶賠償40萬元；和小琪則連帶賠償60萬元。

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