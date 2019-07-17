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社會 社會焦點 保障人權

詐騙不分年齡！15歲女到67歲嬤...皆因「害怕」險被騙光積蓄

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▲警方接獲超商店員通報，立刻前往阻止黃婦匯款，經苦勸後，成功保住157萬元現金。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方接獲超商店員通報，立刻前往阻止黃婦匯款，經苦勸後，成功保住157萬元現金。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮1名黃姓婦人（67歲），和1名呂姓少女（15歲），分別在15日接到詐騙集團電話，到超商匯款新臺幣157餘萬元及10萬元不等金額，所幸超商店員機警發現通報，經警方到場解說勸阻後，兩人才恍然大悟打消匯款念頭，警方與超商店員通力合作，1日內成功攔阻兩起民眾遭詐騙案件。

通霄警分局山脚派出所所長張景霖表示，15日上午10時許，接獲統一超商山脚分店店長通報，指1名婦人於超商使用傳真機接收資料後，面有難色且神色慌張，疑似遭到詐騙，警方立即前往處理，黃婦聲稱接獲臺灣地方法院檢察署官員電話，稱欲要凍結她郵局帳戶內新臺幣157萬元存款，一時如熱鍋上之螞蟻，萬分著急。

黃婦自認自己並無違法且對方聲稱因偵查不公開原則，要她不可向別人提起此事，當收到傳真資料後，立即至郵局匯款；警方瞭解後，當面安撫黃婦並告知此為詐騙慣用手法，不可輕信且不要任意匯錢入任何帳戶，經警方一番細心解說後，黃婦始打消匯款念頭，成功攔阻黃婦匯款。

▲15日晚間8時許，超商店員又報警，稱有1名少女疑似遭詐騙，警方再度趕至超商，1日成功阻止2人險被詐騙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲15日晚間8時許，超商店員又報警，稱有1名少女疑似遭詐騙，警方再度趕至超商，1日成功阻止2人險被詐騙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

未料當晚21時許，又再次接獲統一超商店員通報，又有一名年輕女子疑似遭受詐騙，警方再度馳赴現場，發現呂姓少女正手持電話與歹徒聯繫並操作提款機準備匯款，警方見狀後，立即請呂女掛掉電話阻止匯款。

呂女向警方表示，在半年前，經由網路購買髮箍等物品，於15日晚間8時40分許，在家接獲購物商家電話，聲稱之前購物交易，因呂女誤植購物件數及購物金額，造成商家嚴重損失，要她依照指示至超商分筆匯入新臺幣10萬元至指定帳戶，否則將循法律途徑追訴，經警方不厭其煩勸說，呂女才明瞭是詐騙集團慣用技倆，立即停止匯款。當日警方順利攔阻兩起詐騙案，成功保住民眾辛苦血汗錢。

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關鍵字：通霄分局,詐騙集團,店員阻止　

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