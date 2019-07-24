女店員缺錢私吞公司商品牟利　3個月內A走150餘萬元

▲陳姓女子擔任連鎖家電賣場員工，去年間涉嫌侵占公司150萬餘元貨款遭起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

在某知名連鎖家電公司擔任營業員的陳姓女子，今年2月至5月間遭指控監守自盜，短短3個月內侵吞公司商品尾款或將帳庫存商品結帳後攜出販賣牟利，總計侵吞公司應收帳款與侵占貨款高達152餘萬元，公司主管清查查出商品嚴重短缺且帳目不符，查出是陳女所為，檢方偵結依業務侵占罪將陳女提起公訴。

檢警調查，28歲陳姓女子從2009年19歲時開始擔任連鎖家電賣場營業人員，負責商品銷售、庫存管理與結帳收銀等工作，於今年2月9起至5月17日間設涉嫌將銷售黑晶爐、清淨機、智慧型地面清洗機器人等家電商品共15萬元尾款侵占為己有，3月29日起，陳女陸續侵吞13筆尾款，其中單筆最高金額達20萬7500元，總計共侵吞銷售商品尾款金額高達143萬1302元。

公司主管還查出，陳姓女子於2月5日曾將庫存多媒體音箱、數位錄音筆等價值共9萬3205元商品結帳後侵占，還帶出去私下販售，總計侵占公司多達152萬餘元。

陳女在偵訊時坦承犯行，因急需用錢才犯案，檢方認為陳女業務侵占犯行明確，24日偵結依業務侵占罪嫌提起公訴。

【更多新聞】

►台灣巴斯夫5員工「竊機密跳槽」大陸 先拿4000萬又爽領年薪550萬

►國安局私菸增至1萬條？總統出訪時「800條」已上專機...其中200條國外處理

►摩鐵共吸笑氣 男趁機性侵還錄影！女提告後「傳喚2次未到」檢不起訴



