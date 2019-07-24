摩鐵共吸笑氣　男趁機性侵還錄影！女提告後「傳喚2次未到」檢不起訴

▲莊姓男子去年7月與女子在摩鐵開房共同施用笑氣，事後被控趁機性交。（示意圖／Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市莊姓男子去年7月與友人相約摩鐵喬事情，進入房間後發現女子在房間內施用笑氣；翌日凌晨，莊見女子意識不清醒，趁機脫去女子衣物性侵，過程中還以手機拍攝，女子醒來驚見莊性侵還拍攝，要求刪除影片，事後提告莊趁機性交罪。檢方以女子事後傳喚2次均未到庭陳述，且未提遭性侵積極證據，難以認定莊男是否趁機性交，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，桃園市21歲莊姓男子去年7月12日晚間7時許接獲友人電話到桃園區某摩鐵處理事情，發現女子在房間內，期間大家共同施用笑氣助興；13日凌晨2時許，友人先行離去，莊男見女子施用笑氣後已意識不清，竟趁其不能抗拒之時，退去女子衣物性侵得逞。

女子事後至醫院驗傷對莊男提出趁機性交罪嫌，指稱她在精神不好、睡覺時感覺有人觸碰其身體，睜開眼睛發現莊男正在性侵她，還拿手機錄影，她驚醒後要求莊男刪除影片。莊男在偵訊時辯稱，在摩鐵想與女子發生性行為，但女子並未反抗，衣物是女子自行退去，事後與女子仍有聯絡，女子還要求提供笑氣供其施用，否則將指述對他不利之說詞。

檢方認為，女子報案時所提驗傷診斷僅右腳膝蓋下緣有挫傷，下體深處確有與莊男相符之檢體，但檢方2次傳喚女子到庭陳述，但女子均未出庭，只能確認莊男與女子曾發生性行為，難以認定女子是否不知或不能抗拒，有違反女子意願而為性交，女子也未提出積極證據證明莊男趁機性交之事實，認定莊男罪嫌不足，偵結予以不起訴處分。

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