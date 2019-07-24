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小7最新隱藏版夯品是「它」！超萌白白貼圖現身門市萌翻

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▲▼ 超商零錢捐 。（圖／業者提供）

▲小7把公益DM與「愛心零錢袋」結合，方便民眾當成撲滿好放零錢。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

為募集更多善款幫助弱勢族群，擁有5千多家連鎖通路優勢的超商龍頭小7，今年第三季公益募款首創「雙代言」新宣傳模式，邀請「聲林之王」冠軍歌手李友廷與人氣插畫角色「白白日記」共同擔任愛心大使，其中更量身打造白白造型的熊耳朵零錢袋，引發網友關注，成為超夯搶購商品之一。

小7於1988年首創門市零錢捐，並在2008年起陸續啟動ibon小額捐款及物資認捐，並運用通路力量串連各地門市進行公益行動，累計至今與265個公益團體合作，去年匯聚社會大眾超過40億元的愛心善款，包含門市零錢捐近26億元與ibon捐款近15億。

▲▼ 超商零錢捐 。（圖／業者提供）

因此，看準許多民眾到超商購物時，都會隨身把零錢投入募款箱做公益，小7自2018年起還把公益DM與「愛心零錢袋」結合，方便民眾當成撲滿好放零錢，再拿到附近的門市募款箱投入，讓愛袋著走。而今年第三季則首次結合知名肖像貼圖，將「白白日記」變身實體造型零錢袋，引發粉絲熱烈討論。

小7指出，透過全新公益創舉希望讓更多民眾可以主動參與，了解議題背後意義後捐出零錢，實際做到「把愛袋著走」，像是去年第4季更搭配募款主題「好好吃飯」推出四種菜色，其中一道還是代言人楊丞琳媽媽的拿手菜，吸引粉絲關注。而白白造型的零錢袋目前在全台門市皆能索取。

另外，全聯則自2013年至今也已與超過25個社福單位合作，全台將近千家門市皆有設置「愛心零錢箱」協助募款，提供民眾小額捐款的便利管道，募款總額超過9,500萬元。而這次零錢捐也開始推出可愛迷你版「家庭募款箱」，從消費者加工折成小募款箱帶回家，隨手養成投零錢做公益習慣。

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關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,零錢捐,公益

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