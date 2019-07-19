「星星巧克力餅乾」超涮嘴！韓國超商「最夯零食」台灣也買得到了

▲小7引進韓國YOUUS品牌商品。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

台灣也買得到了！受到不少韓國人喜愛的YOUUS品牌商品，自即日起於小7獨家開賣，這次共有8款商品，每款都是暢銷商品。其中，「星星巧克力餅乾」更是涮嘴，讓人忍不住一口接一口，預計又將引發網友搶購潮。

小7今年3月引進「韓國YOUUS胖棉仔葡萄夾心棉花糖」、「韓國YOUUS白葡萄椰果飲」，以及「韓國YOUUS櫻花氣泡飲」共3款商品，其中以搭配櫻花季推出的「韓國YOUUS櫻花氣泡飲」最為熱銷，上市不到一個月就熱賣超過1.2萬瓶，更造成臉書及IG打卡洗版風潮。

因此，看好台灣消費者喜愛韓國商品，小7於全省4,000店國際專櫃門市中，再引進韓國YOUUS品牌商品，強化國際專櫃差異化經營。YOUUS是來自韓國最大便利商店GS25旗下的自有品牌，品牌概念以YOU+US，推廣時下最潮流的人氣商品。

而這次小7引進品項數多達8種，主要以網友、部落客在網路上分享必買的零食及飲料為主，除了「星星巧克力餅乾」外，還有「白巧克骰子餅乾」、「起司骰子餅乾」以及「哈密瓜汽水」與「藍雲朵檸檬汽水」等。

另外，全家則於7月初推出Kakao Friends全店集點商品，引起ka粉爆動搶購。因此為滿足廣大Ka粉蒐集慾望，再與Kakao Friends獨家聯名推出杯裝咖啡拿鐵與觀音拿鐵，共有四款，售價皆為30元。