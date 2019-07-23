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善耕365／有人聽你說話　是件幸福的事

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▲▼聽你說心情支持專線。（圖／廣青文教基金會提供）

圖、文／善耕365

(資料、照片來源：廣青文教基金會)

烏雲來了怎麼辦

日常生活中，是否有過這樣的經驗呢？

請繼續往下閱讀...

：「跟你說喔，我今天被老闆罵了一頓，說我那麼不會變通，可以準備回家吃自己了……」
：「嗯，是喔，沒事啦，別想太多〈繼續做自己的事情〉」

是否曾經在心情很沮喪、低潮、不知所措的時候，渴望得到慰藉，被自己信任的人理解與傾聽時，對方卻心不在焉，根本沒好好聽你說話，更過分的是，沒有安慰還回過頭來責備，反而讓受傷的心，再次受到傷害。

以往，身旁的人遇到困難或是心情低落時，經常都會告訴他們「別想太多」、「沒事啦」、「加油」這類鼓勵的話語，積極想把人從負面情緒中拉出來。但，這樣的行為與言語，到底是聽的人不知道如何承接這樣負面情緒所採取的對策？還是真的是被傾聽人想要的需求呢？

似乎逃避負面情緒，儼然成為一個反射行為，所以才經常勸人要想開一點，別那麼不開心了，雖然這樣的想法與動機沒有錯，但卻不是從需要的人為出發點來設想。

其實，負面的情緒都值得被好好的承接與同理，不是一心只想趕它走，它的存在有一定的道理，得到妥善的處理，才能在下次它又到來的時候，知道如何與它共存。

▲▼聽你說心情支持專線。（圖／廣青文教基金會提供）

當有人聽你說話

「聽」與「說」是一個互動過程，但「聽」更重要，真誠的傾聽勝過千言萬語。而在這個社會當中，有一群人正默默的為身心障礙者提供「傾聽」的服務。

▲▼聽你說心情支持專線。（圖／廣青文教基金會提供）

廣青文教基金會
【聽你說心情支持專線 080-581-185】

「你知道身心障礙者也能幫助人嗎？」有別於其他服務專線，「聽你說」是一支障礙者陪伴障礙者的專線。雖然這群志工無法幫助所有來電者走出低潮，但至少可以陪伴在他們，接住來電者的情緒，不再讓他們的悲觀持續往下墜。更重要的是，因?這支電話，讓這些身心障礙志工願意走出來，從受助者成為助人者，這樣的轉變，不僅能促進他們改善自身生活品質，更能增進與社會的互動！

成為別人的情緒垃圾桶，是一件很辛苦的事情！有人可以聽自己說話，更是一件幸福的事情。身心障礙者的內心世界，或許同為障礙者才更能貼近的走進去，感同身受的同理，看似很簡單，卻非常難做到。如同視障者所面臨的黑暗，是我們閉上眼睛也很難體會的恐懼，或是憂鬱症者內心的沉重、疲憊感，即使我們背上好幾斤的大石頭也無法比擬的。不過，只要陪伴與真誠的傾聽，這就是最好的同理。

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關鍵字：善耕365,廣青文教基金會,志工,公益,愛心雲

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