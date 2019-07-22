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【英語多益通】下班陪孩子看書背單字　讓超商店長不怕開口說英文

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文／郭韋吟

想要英文變好，一定要坐在書桌前背單字、啃文法書嗎？台南有一位「不小心」英文變好的上班族，她用的方法不是去英文補習班、也不是買教材或上網自學，而是下班後常常陪著兩個還在讀小學的孩子看英文課本，加上每天在日常生活中接觸英文，結果不知不覺發現「開口說英文，好像變簡單了」。

她是張禎紋，目前在台南南茂科技廠區擔任便利超商店長，由於該企業廠區約有四分之一的員工都是外籍人士，因此在店內特別容易遇到外籍顧客，工作使用英文的機會也變得頻繁。「菲律賓籍顧客最多，有時也會有韓國、日本的工程師來，在這裡我開始深切感受到英文對工作的重要。」

▲▼ 。（圖／記者陳免攝）

▲張禎紋認為，學習素材俯拾即是，且只要會說簡單英語也能達成溝通目的。（照片提供／張禎紋）

請繼續往下閱讀...

買咖啡、訂車票、自助微波加熱食品，舉凡一個外國人在便利超商消費可能會遇到的任何情形，服務人員可能都需要現場協助用英文解決問題。只不過，如果英文說得不夠好怎麼辦呢？「其實只要用簡單英語就能溝通，有的顧客甚至會主動教你」，張禎紋說，例如large、sugar、macchiato（瑪奇雅朵咖啡）都是跟顧客互動後才讓她學會的說法，「原本我只會用big，後來才知道大杯可以用large來說。」

多會一種語言 少一分溝通誤解

不過，為了減少溝通問題的發生，張禎紋仍在店內特別增加了中英文指示警語。除了一般常見的「注意高溫」、「食品未熟」等內容外，她也在自助加熱區加上「如需加熱服務可告知櫃台人員」、「熱水位置指引」等標示，目的是希望提供顧客更友善的服務環境。

▲▼ 。（圖／記者陳免攝）

▲張禎紋用心製作多種語言對照的服務指示標語，希望提供顧客最佳服務。（照片提供／張禎紋）

張禎紋分享，曾有位同事看見一位外籍顧客準備要夾未熟區的熱狗，為了不讓他因誤買吃壞肚子，趕緊制止，卻因為不知該怎麼用英語說明，情急下只一連說了數次的「no」。沒想到這位顧客為此竟感到非常受傷，甚至寫信向公司主管申訴，認為因自己身分是外國人而在店裡受到不公平待遇。

原本的好意，卻因為有限的溝通語言而造成誤解。張禎紋表示，對服務業來說，被誤解是最不樂見的事；但反過來說，如果能懂得用簡單英語跟顧客溝通，不僅能滿足對方需求，自己也開心，「多會一種語言，就能為更多顧客提供服務。」

或許是因為工作氛圍、抑或是張禎紋好學的個性使然，剛好某日她看到公司推廣鼓勵員工參加免費的英文考試活動，毅然決定參加，結果意外獲得多益普及英語測驗（TOEIC Bridge）122分，接近CEFR A2等級（註）。她開心地說，考完後對英文更有信心了。

她的兩個孩子起初一聽見媽媽要去考試嚇一大跳，「怎麼媽媽變成大人也要考試？」張禎紋回答：「活到老、學到老，大人當然也可以考試啊！」

張禎紋當時完全沒為考試多做準備，她說：「跟著孩子一起學，英文好像慢慢進步了。」原來早從孩子升上小學前，她就會陪他們一起看幼稚園給的英文教材或課本，「每天下班大概花半小時不到，一定問問孩子今天學了什麼」。如果看到不懂的英文單字，她也會直接問小孩，不但能幫他們複習，自己也學會新單字。

跟孩子共讀 學英文沒有那麼難

她觀察，過去跟現在學英文的方式大不同。以前自己為了學英文，學KK音標學得很辛苦；現在孩子卻只要多看、多聽書本或影片裡的英文句子跟發音，「在無形中就學會了」，她說：「其實就像學說話一樣。」學英文不用刻意背單字或文法，學習零壓力，效果更好。

「沒出過國真的不會感覺到語言很重要」，張禎紋分享自己第一次出國去印尼峇里島玩，看到當地人跟旅客用簡單英語就能溝通，而剛進職場的她卻不敢開口說英文，「當時覺得會英文真好！」因此她格外重視孩子的英語教育。

為了增加孩子接觸英文的機會，張禎紋與先生只要帶他們開車出門，車裡播放的一定是英文教材CD。每個周末，她也會帶孩子到圖書館借愛看的書，其中一定會有英文故事書或繪本。

「現在連同事也不怕說英文了」，張禎紋的以身作則，似也帶給工作夥伴信心。「語言學習資源隨處可得，像吹風機說明書也有各國語言」，她說，自己的英文不算很好，但只要想去做，人人都能用英語簡單溝通。

（註）2018年，ETS臺灣區總代理忠欣公司贊助台南市政府第二官方語言辦公室1500名免費考TOEIC Bridge名額。多益普及測驗自2019年6月改版，新版測驗之評分方式亦有所調整。

About張禎紋
出生：1981年
現職：超商店長
經歷：超商資歷19年
英語程度：TOEIC Bridge 122分

本文經授權轉載自《English Career》

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關鍵字：多益普及,TOEIC Bridge,英語學習,英語溝通,超商,便利店

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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