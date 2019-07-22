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不淪為主流價值觀的犧牲品　勇敢唱出心中的歌聲自己舞台

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▲▼ 123。（圖／）

圖、文／善耕365

當『學習』是為了『考試與比賽』，那剩下的會是什麼？

目前的教育體制，導致多數人似乎只能被迫透過『正常學科』取得成績，以換取被肯定的機會，不知看到這裡的你，是否發現什麼？在多數人的價值觀中，似乎要透過比賽獲得成績才能證明一切，讓學習才藝淪為升學加分附屬品。主流學科的考試環境，壓迫孩子們多元發展的可能，一但學習才藝耽誤到學業，只有被阻止與扼殺的下場。

將不可能扭轉成可能！

請繼續往下閱讀...

以往，大家都認為學音樂是家庭經濟不錯的權力，某方面來說學音樂這件事也被「標籤化」。如果正在閱讀這篇文章得你也是這樣認為，或許這個想法確實是非常實際與現實，但同時你也可能失去作夢的力量。音樂不僅是才藝，而是一種態度，更是拓展我們視野的嚮導。

「唱合唱是很快樂的事情啊，為什麼不唱呢？」

這對於大部分偏鄉的學校及孩童來說，不是選擇唱或不唱，是根本沒有資源可以選擇的問題，因為能接觸到專業的音樂資源可說是少之又少，不用說學才藝、唱合唱，有時連正常學科的資源都相當不足，這樣條件的不平等，剝奪孩子們選擇的權力。善耕音樂計畫正是幫助這些偏鄉孩童找到失去的資源，賦予他們選擇的權力。音樂計畫兩大核心理念，一是「不挑選學生」、二是「不參加比賽」，讓孩子們自由選擇、快樂學習，只有發自內心的喜愛，才是真正的熱愛。同時，也擺脫為了比賽而練習的目標，藉由不同國家的合唱曲目，帶領孩子們在合唱中環遊世界。此外，我們提供的不只是演出的舞台，更是讓孩子們擁有選擇、展現自我的機會，並在過程中獲得滿滿的成就感，這樣心理上的成就與滿足，逐漸地在孩子們的一生中慢慢茁壯著。

2018年善耕365公益音樂節

2018年善耕365公益音樂節台北場最後，所有參與演出的孩子們，一同大合唱了這首「快樂天堂」，也是每年必唱的大合唱指定曲。如同『快樂天堂』歌詞中所說的：「告訴你一個神秘的地方，一個孩子們的快樂天堂......」，這也是音樂計畫想帶給每位孩子的禮物 ­─『一個合唱的快樂天堂』。

一首代表音樂節核心精神的歌曲，孩子們唱出他們心中的天堂，看著他們在台上自信唱歌的模樣，相信，在他們未來的每一個階段，一定都會很驕傲的告訴別人：「我唱過合唱團！」因為合唱走進他們的生命，帶給他們不只是怎麼看五線譜上的音符與合唱技巧，而是滿滿的感動與成就感。在過程中，有歡笑有淚水，從看不懂五線譜到能自信的唱出一首首不同語言的歌曲，這不是件容易的事，這全要歸功於盡心付出的熱血教師們與努力不懈的孩子們，因為他們才讓音樂節在熱烈的掌聲中，完美的畫下句點。

承接2018的感動，開啟2019的未知

一年一度的善耕音樂節即將開啟序幕，今年集結全台九所偏鄉學校合唱團！一場為教育與未來投入心力的公益表演。然而，這次音樂節又會帶來怎樣令人驚艷的曲目呢？是感人？還是充滿趣味？這次張皓坤指揮與各位熱血老師們又將與孩子們磨擦出怎樣的火花呢？充滿未知的一切，就讓我們一起在4/26、27打開驚喜吧！

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關鍵字：善耕365,合唱,公益,愛心雲

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