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消費滿399元還能抽金塊！超商搶攻中元商機指定商品買1送1

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▲▼超商中元節活動開跑 。（圖／業者提供）

▲搶攻中元商機，萊爾富推出「中元萊普渡」指定商品買1送1。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

距離中元節剩不到1個月，各大超商紛紛開跑相關優惠活動，像是萊爾富不僅推出指定商品最低折扣買1送1，還祭出1台兩的金鑽條塊，讓會員抽獎。而OK超商則推出指定商品最高5折起，以及會員一元累積一點數好康。

為搶攻中元商機，萊爾富自即日起至9月10日推出「中元萊普渡，普渡輕鬆BUY，指定商品最低折扣買1送1」活動。其中，主打「中元普渡箱商品自由選組合價399元」，民眾可在A、B、C商品群任選13件商品，最高原價754元，可享組合價399元，等於下殺5.3折。

萊爾富指出，除了推出優惠商品，會員凡於活動期間消費滿399元，還享有抽獎機會，有機會獲得最大獎項1台兩的金鑽條塊，市值約50,000元，還有5名5,000元的中元祈福金，與20名1,000元的萊爾富禮券等好禮。

另外，OK超商今年則以「拜出大誠意」為中元主題，推出多款大袋、箱裝商品，包含孔雀香酥脆好魚祭、孔雀平安袋、華元露營包、旺旺仙貝分享包、浪味仙歡樂包等。同時，看準許多上班族、公司行號的需求，也推出便利普渡箱，像是中元普渡幸福手提盒、中元普渡平安組合餐等。

OK超商表示，根據門市資料顯示，每年中元節以糖餅、罐裝飲品兩大類為銷售重點，平均業績較上一期成長近3成，以7月中下旬至中元前夕為旺季。即日起至8/28日，全台門市指定商品最高5折起，OKapp會員消費一元還能累積一點數。

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關鍵字：超商,便利商店,萊爾富,中元節,普渡

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