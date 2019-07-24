南投移工問題很多　縣府辦理座談會盼促進居民和諧

▲南投縣府24日在南崗工業區，邀百餘家業者辦理加強管理外籍移工及相關法令宣導座談會。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣內外籍移工約有1萬3000多人，由於生活習慣與國人不同，經常對地方民眾生活造成影響，縣府24日在南崗工業服務中心舉辦加強管理外籍移工及相關法令宣導座談會，邀請百餘家聘顧移工的公司及人力仲介公司到場，由相關單位進行法令宣導，盼透過雙向溝通，達到移工與地方居民的和諧。

南投縣政府指出，縣內約有外籍移工1萬3243人，其中印尼籍5997人、越南籍4180人、泰國籍有1568人、菲律賓籍1498人，分別在製造業、家庭看護、機構看護業任職，南崗工業區製造業約有4674人，居住在新興里，福興里，永豐里，平山里等4里，共計216處所。

移工主要居住區的4里里長都出席座談會並反映，外籍移工常騎乘電動機車四處跑，常發生肇事逃逸找不到人的情況，假日也常聚集在公園烤肉，製造垃圾卻不清理，夜間更是常大聲吵鬧、聚眾喧嘩，請縣府與業者提出解決辦法，業者也建議縣府協助設置外籍移工專用休閒場所。

社會及勞動處處長林志忠回應，關於電動機車、環境衛生及垃圾處理的問題，都將由相關單位協助向上呈報，宿舍管理方面，將請聘僱公司及人力仲介在宿舍外公告連絡資訊，讓民眾方便反映問題，也讓公司第一時間進行改善。

他也說，既然移工是透過人力仲介公司引進，希望能負起管理責任，呼籲事業單位、企業廠商，僱用員工需不定期再教育，希望透過雙向溝通，讓移工了解台灣民情與法律，座談會內容與宣導事項，將以公文函請所有單位加強管理與宣導。

座談會中，縣議員于秀英、賴燕雪、曾振炎均到場關心，警察局、消防局、衛生局、建設處、環保局及內政部移民署南投專勤隊、南投服務站等相關單位也都應邀列席並進行相關法令宣導。