聽障報案不求人！　南投新設聽語障119專線

▲南投縣消防局勤務中心設置119簡訊及傳真報案專線，供聽語障人士使用。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣政府為關懷聽語障人士，又多一項貼心服務，特別在消防局設有聽語障人士的簡訊報案專線「0911-511911」及傳真報案專線「049-2238034」等2項報案方式，讓聽語障人士能在危難之際不必假手他人，自己可在第一時間報案。另消防局也提醒家長要多注意家中孩子，不要謊報或嬉鬧撥打119電話，避免佔線影響救災資訊。

南投縣消防局特別設有簡訊、傳真等2項報案專線，以文字方式溝通，友善聽語障人士，讓其可以在發生危難狀況時，若一時旁邊沒人能求助，也可自行向消防局報案。

南投縣消防局救災救護指揮科科長張國洲表示，縣府配合內政部消防署政策，於2011年於該局設立119集中受理報案系統，全年無休，服務從不中斷，是南投縣災情監控與通報的重要管道，目前全縣消防分隊都與該局電腦系統連線，在接獲報案電話後，第一時間就會通知最近的消防分隊調派人車前往提供救災救護服務。

而為方便聽語障人士於急難事故時，如果無法委請旁人代替報案，可以自行向119消防機關進行緊急報案，特別在消防局設有聽語障人士的簡訊報案專線及傳真報案專線等2項報案方式，提供聽語障人士使用，歡迎有需要的朋友多加利用。

張國洲也說，現在正值暑假期間，消防局常會接到小朋友誤打或嬉鬧119報案專線電話，佔用報案線路會耗費消防人力，相當不可取，希望大家要多珍惜有限的救災資源，且依消防法第36條規定「謊報火警或無故撥火警電話者可處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰緩」，請家長多多注意，以免受罰。