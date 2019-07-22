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近5萬外籍移工失聯產子黑數多　監委要查移民署稱程序完備

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▲▼圖為移民署外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

▲圖為移民署外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張君豪／台北報導

對於有媒體報導，關於可能有近5萬名外籍移工在台失聯、生子即成「黑戶寶寶」並質疑移民署無相關數據掌控，監察委員將啟動調查；對此移民署今天22日晚間表示：為保障外籍移工無依幼兒在台居留權益，移民署會在內政部或外交部協尋生母期間，由各縣市政府社會局協助安置、並由移民署暫依生母國籍核發外僑居留證，目前已有相關制度保障其非婚生子在台相關權益。
 

移民署說明：內政部分別在2017年1月及6月函頒「在台出生非本國籍兒童少年申請認定為無國籍人一覽表及流程」及「辦理非本國無依兒童少年外僑居留證核發標準作流程」相關作業流程均已建立，生父不詳且生母符合行方不明外國人無依的在台出生幼兒均可辦理。

另外若生母如果在境外經外交部協尋3個月，或在境內由移民署協尋6個月，仍無法找到他們的親生父母者，經內政部認定為無國籍幼兒後，即可辦理收出養手續及歸化國籍，以確保外籍移工非婚生孩童權益。

移民署表示，失聯移工如因感情或意外、導致懷孕產子請務必到合格的醫療院所生產，以保障母子健康安全，並於醫療院所留下正確資料，如果因故無法撫育小孩而分離，日後移民署可利用這些資料協助母子團聚。

失聯非法移工如有托育子女需求，可向各縣市政府社會局處、或合格之托育機構尋求協助，如果想帶著孩子一起返回家鄉，也可至移民署自行到案，移民署將會協助辦理相關手續，讓母子一起返國。面對監院的後續調查、移民署也會據理說明。

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關鍵字：移民署,外籍移工,非婚產子,黑數

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